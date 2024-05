Blue Technology entrega soluções personalizadas para clientes de segmentos diversos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a ascensão da era digital, empresas de todos os setores têm buscado soluções tecnológicas capazes de otimizar operações, reduzir custos e oferecer uma vantagem competitiva no mercado.

Diante desse cenário, a Blue Technology, há 11 anos em atuação, aparece como uma referência, fornecendo soluções sob medida que superam as expectativas de seus clientes, empresas públicas e privadas.

“Nossa missão é criar relações perenes com nossos clientes, oferecendo não apenas soluções tecnológicas, mas também direcionamento correto para prosperar nos negócios. Acreditamos que o cliente merece a verdade e o direcionamento correto para prosperar em seus negócios”, destaca Leonardo Almeida, CEO da Blue Technology.

Leonardo Almeida, CEO da Blue Technology - Blue Technology/Divulgação

Soluções personalizadas

Um dos diferenciais da Blue Technology é sua abordagem consultiva e colaborativa no desenvolvimento de soluções. Ao invés de simplesmente seguir as demandas dos clientes, a empresa se envolve ativamente no processo, contribuindo com ideias e recursos personalizados que agregam valor real aos negócios de seus clientes.

“Temos um time de especialistas, na célula de arquitetura de soluções, que atuam de forma ativa para contribuir, discutir e propor soluções e inovação tecnológica. Quando vamos trabalhar no desenvolvimento de soluções para melhorar o relacionamento do nosso cliente com o cliente final, analisamos todos os canais de comunicação antes de partirmos para a construção de soluções. O resultado é um aumento no número de vendas”, detalha o CEO.

Cases de sucesso

Essa filosofia de trabalho resulta em uma melhoria operacional e em uma vantagem competitiva no mercado. Um exemplo concreto do resultado das soluções da Blue Technology é o caso da Sanasa, empresa de saneamento de Campinas (SP).

“A Sanasa não tinha ainda nenhum aplicativo, este foi o primeiro e temos tido uma aceitação bem grande dos nossos clientes. O índice de downloads nas lojas tem seguido alto e não temos tido feedbacks negativos nos canais de atendimento. Os serviços que temos disponíveis em nosso app já representam mais de 12% do total de acessos, considerando todos os canais. Temos tido aumento na utilização de todos os serviços digitais, como o envio de fatura via e-mail, que aumenta a comodidade do cliente e tem diversos impactos positivos nos processos internos da Sanasa”, compartilha Marcelo Garcia, coordenador de sistemas e desenvolvimento da Sanasa.

Sanasa Campinas - Sanasa/Divulgação

Além do setor de saneamento, a Blue Technology tem deixado sua marca em diversos outros setores. No Sebrae PE, a empresa desenvolveu uma solução de gestão de contratos e convênios, que reduziu o tempo de processamento burocrático de 50 para 5 dias.

Na unidade paranaense do Sebrae, foi criado um software de comunidades, que tem o objetivo de prover conteúdos segmentados por tema, funcionando como uma “rede social do empreendedorismo”, segundo Leonardo Almeida.

Já na Defensoria Pública do RS, a Blue Technology é responsável pelo portal de serviços jurídicos, enquanto no Serpro DF, desenvolve soluções com alto rigor de compliance, garantindo a segurança dos dados sensíveis.

Leonardo Almeida finaliza destacando o compromisso da Blue Technology com a inovação e a excelência. “Investimos constantemente em inovação, melhoria de processos, capacitação da equipe e parcerias estratégicas com empresas que agregam valor às nossas entregas. Essa busca incansável por excelência só traz benefícios importantes para nossos clientes. É motivo de muito orgulho ter clientes desde o primeiro ano da nossa fundação até hoje que acompanharam de perto todo esse ciclo de melhoria contínua ao longo dos nossos 11 anos e seguem entregando os seus desafios tecnológicos a Blue”, declara.