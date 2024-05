Apple anuncia novos modelos do iPad Air; confira preços no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Apple anunciou hoje, durante o evento "Basta Imaginar" (ou "Let Loose", em inglês), o lançamento da sexta geração do iPad Air, apresentando não apenas uma, mas duas versões do dispositivo, com telas de 11 e 13 polegadas.



Equipando esses dispositivos está o poderoso chip M2, da Apple, lançado originalmente em junho de 2022. Com uma CPU de 8 núcleos, GPU de 10 núcleos e Neural Engine de 16 núcleos, este chipset garante aos usuários uma experiência de uso sem engasgos para o dia a dia.

Melhorias na câmera frontal e na conectividade do iPad Air

Uma das principais melhorias é a nova câmera frontal ultra-angular de 12MP, agora posicionada horizontalmente para capturas mais naturais. O suporte ao recurso Palco Central, que ajusta o enquadramento da câmera durante chamadas de vídeo, continua nesta geração.



O suporte ao Wi-Fi 6E possibilita velocidades até duas vezes mais rápidas em comparação com a geração anterior do iPad Air, enquanto o suporte opcional ao 5G permite conectividade rápida e confiável, mesmo enquanto o usuário está em deslocamento.



Além disso, os modelos agora suportam o Apple Pencil Cursor, novo recurso que uma interação mais precisa e fluida com o lápis da empresa. Os alto-falantes dos novos iPads Air suportam Áudio Espacial e oferecem áudio estéreo no modo paisagem, proporcionando uma experiência de áudio imersiva.

Ambos os modelos vêm equipados com o TrueTone (recurso que ajusta a cor e a intensidade da tela para combinar com a luz ambiente) e a ampla gama de cores P3. Não foi desta vez, contudo, que a gigante de Cupertino introduziu os displays com ProMotion (de até 120Hz) nos iPads Air.



Preço inicial e disponibilidade

O tablet chega em quatro opções de armazenamento (128GB, 256GB, 512GB e 1TB) e em quatro cores (cinza-espacial, estelar, roxo e azul).

Nos Estados Unidos, o modelo de 11 polegadas custa a partir de US$599 (cerca de R$3.040), enquanto o modelo de 13 polegadas tem preço inicial de US$799 (R$4.050, também em conversão direta). Por lá, a pré-venda dos tablet começou hoje, e as entregas devem iniciar a partir da próxima quarta-feira (15).



Já no Brasil, o modelo menor sai a partir de R$6.999, ao passo que o maior tem preço inicial de R$9.499. A Apple, contudo, ainda não foi autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) a vendê-los aqui no país, o que deve acontecer nas próximas semanas.