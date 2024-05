Nova geração do iPad Pro, da Apple, chega com chip M4 e telas OLED

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Além dos novos iPads Air, durante o evento "Basta imaginar" ("Let Loose"), a Apple também anunciou a nova geração dos iPads Pro, linha voltada para profissionais. Os modelos de 11 e 13 polegadas chegam equipados com o novíssimo chip M4, conforme os rumores já especulavam.

O M4 traz uma CPU de 9 a 10 núcleos, dependendo da capacidade de armazenamento, e uma GPU de 10 núcleos, além de um Neural Engine de 16 núcleos. Com ele, os usuários poderão realizar tarefas que utilizem inteligência artificial (IA) com mais rapidez, segundo a Apple.

iPads Pro agora têm telas OLED



Um outro destaque dos novos iPads Pro é a estreia da tela OLED, chamada de Ultra Retina XDR. Segundo a empresa, elas trazem um brilho maior, qualidade de imagem superior e um menor gasto energético quando comparadas aos displays das versões anteriores.

Em termos de conectividade, os novos iPads Pro oferecem suporte para Thunderbolt 3 e USB 4, permitindo transferências de até 40Gb/s, além de terem suporte para monitores externos, como o Pro Display XDR, da Apple.

Novo design e novo sistema de câmeras

O design do tablet também foi repensado e agora leva o título de produto mais fino já visto na história da Apple: o modelo de 11 polegadas do iPad Pro tem espessura de 5,3mm, ao passo que o de 13 polegadas tem 5,1mm. Comparativamente, o iPod Nano tinha 5,4mm.



Além disso, houve atualizações nas câmeras. Elas agora têm um sistema de quatro microfones de estúdio e uma câmera traseira de 12 megapixels. Com a tecnologia de IA integrada, a experiência de estanear documentos e realizar chamadas de vídeos deve ficar ainda melhor.

Novos iPads Pro merecem um Apple Pencil Pro

Os rumores acertaram mais uma vez ao dizerem que a gigante de Cupertino lançaria uma Apple Pencil Pro, a nova geração da caneta stylus da Apple, oferecendo recursos avançados que as versões anteriores.

O modelo anunciado hoje traz um feedback tátil, permitindo que os usuários sintam uma vibração ao interagir com alguns softwares, além de um novo giroscópio, que permite um controle mais preciso ao girar o lápis.

Agora, também, o Apple Pencil Pro suporta ações ao pressionar, e é rastreável através da rede Buscar (Find My), da Apple. Não apenas o modelo é compatível com os novos iPads Pro, mas também com os iPads Air. está disponível por US$130 (aproximadamente R$660), com um preço de R$1.500 no Brasil.

Preços e disponibilidade

Diferentemente dos iPads Air, que vêm em quatro cores, os iPads Pro chegam em duas: prateada e preto-espacial. Eles têm quatro opções de armazenamento (256GB, 512GB, 1TB e 2TB), mas apenas os modelos com 1TB e 2TB têm 16GB de memória; os outros contam com 8GB, apenas.

A pré-venda dos iPads Pro já foi em alguns outros países, como é o caso dos Estados Unidos, mas eles só devem ser entregues a partir da próxima quarta-feira, 15 de maio. Por lá, o modelo menor custa a partir de US$999 (cerca de R$5.070), enquanto o maior parte de US$1.299 (R$6.590, em conversão direta).



Já no Brasil, a versão de 11 polegadas sai a partir de R$11.299, ao passo que o modelo de 13 polegadas tem preço inicial de R$14.899. Ainda não há, contudo, uma expectativa para que ele comece a ser vendido em nosso país, dada a exigência de autorização da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).