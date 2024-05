Comparação: veja o que mudou do iPad Air com M1 para os modelos com M2

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O iPad Air com M1, primeiro chipset da Apple, chegou há cerca de dois anos e, após uma longa espera, a empresa anunciou ontem um novo modelo. Para a surpresa dos usuários, a linha ganhou uma variante maior pela primeira vez, com 13 polegadas, e está equipada com o chip M2.



Apesar de terem avanços óbvios no quesito processamento e tamanho de tela, a Apple também fez melhorias sutis nos tablets considerados intermediários. Com a tendência de queda no preço dos modelos com M1, vale a pena comparar o que mudou (ou não) de uma geração para outra.

Design e tela



Ambas as gerações mantêm um design semelhante, sendo as principais diferenças os tamanhos das telas. Agora, os modelos possuem 11 polegadas (antes eram 10,9) e 13 polegadas, sendo esta uma variante inédita.

O iPad Air de 6ª geração continua com a mesma tela Liquid Retina, retroiluminadas por LED com tecnologia IPS. A diferença é que, graças ao chip M2, os novos modelos oferecem um brilho de, no máximo, 600 nits; no M1 eram 500 nits.

Armazenamento e desempenho

Durante a apresentação, a Apple disse que o chip M2 tem quase 50% mais velocidade para muitas tarefas. Neste novo modelo, as opções de armazenamento foram expandidas para 128GB, 256GB, 512GB e 1TB; antes, o modelo passado só tinha as opções de 64GB e 256GB.

Câmeras

As especificações das câmeras permanecem semelhantes entre as gerações (12MP, abertura f/1.8). Tal como nos iPads Pro, a principal mudança é a movimentação da câmera frontal para a orientação paisagem, mais adequada para chamadas de vídeo, por exemplo.



Bateria e conectividade

Tal como as câmeras, as capacidades de bateria também permaneceram as mesmas. De acordo com a Apple, todas as versões podem durar até 10 horas de navegação na web ou visualização de vídeos por Wi-Fi.

Entre as os recursos de conectividade, a entrada USB-C e suporte ao Apple Pencil também continuam. As versões mais recentes apresentam melhorias no Bluetooth e Wi-Fi em comparação com a geração anterior.

Novos iPads Air ainda não têm data para serem vendidos no Brasil - Divulgação/Apple

Preços



Aqui no Brasil, Os preços dos novos modelos variam, mas têm valores semelhantes aos da geração anterior. Como temos uma versão com uma tela maior, os preços alcançam valores mais altos, especialmente nas versões de maior capacidade de armazenamento.

O modelo menor sai a partir de R$6.999, ao passo que o maior tem preço inicial de R$9.499. A Apple, contudo, ainda não foi autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) a vendê-los aqui no país, o que deve acontecer nas próximas semanas.