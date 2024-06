PIX no WhatsApp Business: como funciona a ferramenta de pagamento instantâneo no aplicativo de mensagens

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

SÃO PAULO - Em evento realizando nesta quinta-feira (6), na Bienal, em São Paulo, a Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, anunciou novidades para o WhatsApp Business.

O Meta Conversations, encontro global que aconteceu pela primeira vez no Brasil, contou com participação de executivos da Meta e demonstrações de usos do WhatsApp para empresas locais e internacionais.

Entre as novidades, foram anunciadas funcionalidades de verificação de conta, chamada via WhatsApp Business e pagamento por PIX.

A função PIX no WhatsApp Business pode ser cadastrada no campo de informações da empresa. Sempre que o cliente solicitar a chave Pix, o sistema automático ou de forma manual, dependendo das funções ativas no aplicativo da empresa, envia a chave, que se transforma em uma espécie de atalho para o pagamento ser realizado no aplicativo da instituição bancária do cliente.

A função PIX se soma as opções de pagamento no crédito e débito, lançadas em 2023 no aplicativo. Para utilizar a nova função PIX não será necessário para nenhum valor.

Confira outras novidades anunciadas por Mark Zuckerberg no evento:

*O repórter viajou para São Paulo a convite da Meta/WhatsApp