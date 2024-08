Quem é Pavel Durov, dono do Telegram preso na França? Entenda o motivo da prisão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O CEO foi detido sob um mandado que o acusa de envolvimento em crimes relacionados ao uso do aplicativo Telegram. Conheça o bilionário.

Pavel Durov, fundador e CEO do Telegram, foi preso neste sábado (24) na França. Ele deve comparecer a um tribunal francês neste domingo.

Pavel foi detido em um aeroporto de Paris por acusações relacionadas ao serviço de mensagens que ele comanda, conforme informações fornecidas à AFP por fontes judiciais.

Durov foi detido logo após a aterrissagem de seu jato particular no Aeroporto Le Bourget, de acordo com a imprensa francesa.

LEIA TAMBÉM: Para escapar de bloqueio do TRE, Pablo Marçal chama seguidores para Telegram e WhatsApp

As investigações apontam para a falta de moderadores na plataforma, com Durov sendo acusado de não tomar medidas adequadas para impedir o uso do aplicativo em atividades criminosas.

Problemas judiciais

O Telegram, que se destaca por sua forte política de privacidade e criptografia, já enfrentou problemas judiciais em diversos países, incluindo o Brasil.

No Brasil, o aplicativo foi suspenso várias vezes devido ao não cumprimento de ordens judiciais.

Em 2023, por exemplo, o Telegram foi bloqueado no país após atender "apenas parcialmente" uma ordem judicial que exigia a entrega de dados de participantes de grupos que compartilhavam conteúdo neonazista na plataforma.



Quem é o CEO do Telegram?

Nascido na Rússia, Pavel Durov, atualmente com 39 anos, possui uma fortuna estimada em 15,5 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 85 bilhões), segundo a Forbes.

Durov fundou o Telegram em 2013 ao lado de seu irmão, Nikolai Durov, que é matemático e programador.

Desde a infância, Durov desenvolveu um interesse pela programação, uma paixão que o levou, junto com Nikolai, a criar o VKontakte, uma rede social russa similar ao Facebook.

Essa plataforma rapidamente se tornou popular e hoje é utilizada por cerca de 350 milhões de pessoas ao redor do mundo. O sucesso do VKontakte fez de Durov um dos mais jovens milionários da Rússia.

Durov é conhecido por suas fortes crenças em liberdade individual e liberdade de expressão, posições que frequentemente o colocaram em confronto com o governo russo.

Em 2011, ele se recusou a entregar informações pessoais de manifestantes russos às autoridades, o que resultou em uma intensificação da pressão sobre ele e sua empresa.

Em 2014, após ser forçado a vender sua participação no VKontakte, Durov deixou a Rússia, alegando que havia perdido o controle da empresa para indivíduos ligados ao governo. Ele criticou abertamente a crescente censura na internet russa e decidiu seguir um novo caminho.

O Telegram

Funcionamento do Telegram deve ser interrompido no Brasil ainda nesta quarta-feira (26). - App do telegram (imagem: Ivan Radic/Flickr)

Após sua saída da Rússia, Durov fundou o Telegram em 2013, novamente em parceria com seu irmão Nikolai.

O Telegram se destacou rapidamente por sua ênfase na privacidade, segurança e criptografia, oferecendo recursos como chats secretos e mensagens que se autodestroem.

O aplicativo tornou-se especialmente popular em países onde a censura é rigorosa, sendo amplamente utilizado por aqueles que buscam proteger suas comunicações.

VEJA TAMBÉM: Autenticação de dois fatores no WhatsApp; veja como fazer para não cair em golpe

Atualmente, a sede do Telegram está localizada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O aplicativo conta com 900 milhões de usuários ativos e tem a ambiciosa meta de alcançar um bilhão de usuários dentro de um ano.