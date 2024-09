O que está acontecendo com o X? A Anatel falou algo sobre o desbloqueio da rede social?

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na manhã desta quarta-feira (18), muitos usuários brasileiros do X, antigo Twitter, relataram que estavam conseguindo acessar a rede social, mesmo após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou o bloqueio da plataforma no país.

A situação gerou uma série de dúvidas e especulações sobre o real status da plataforma no Brasil.

Afinal, o que está acontecendo com o X? A rede social voltou oficialmente?

STF afirma que bloqueio ao X permanece, mas usuários relatam falhas no acesso

Mesmo com relatos de que a rede social voltou a funcionar em alguns dispositivos, uma fonte do STF afirmou à Reuters, agencia britânica de noticias, que o bloqueio do X continua em vigor.

Segundo essa fonte, o que está acontecendo é uma "instabilidade no bloqueio de algumas redes", e o caso está sendo verificado.

Isso significa que, embora alguns usuários estejam conseguindo acessar o X, a decisão de suspender a rede social no Brasil segue válida.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), responsável por assegurar o cumprimento da decisão, em resposta, para o Jornal do Commércio, mantém a fiscalização a respeito da ordem de bloqueio, garantindo também que "o resultado desse acompanhamento é reportado diretamente ao STF".

Por que o X foi bloqueado no Brasil?

O bloqueio do X no Brasil aconteceu no fim de agosto por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF, após a plataforma não cumprir várias ordens judiciais.

Entre as violações, estava a falha em indicar um representante legal da rede social no país e a recusa em retirar do ar páginas que disseminavam fake news e discursos de ódio.

A situação piorou quando a empresa não pagou as multas impostas pelo tribunal, o que resultou no bloqueio total da plataforma.

Além disso, Moraes destacou o perigo que a rede social poderia representar nas eleições municipais de 2024, com a presença de grupos extremistas e milícias digitais que utilizam o X para divulgar discursos antidemocráticos e de ódio.

Reação da plataforma e de Elon Musk

Elon Musk, dono do X e da Starlink, criticou a decisão do STF, considerando-a uma violação da liberdade de expressão.

Integrantes da extrema-direita também se posicionaram contra o bloqueio, acusando o tribunal de censura.