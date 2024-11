Recife é reconhecida como referência em cidade digital e recebe prêmios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Prefeitura do Recife é reconhecida pela plataforma Connected Smart Cities com o Selo Diamante e troféu por boas práticas em tecnologia e inovação

Na tarde desta quarta-feira (06), a Prefeitura do Recife foi premiada com o Selo Diamante de Boas Práticas em Cidades Inteligentes, concedido pela plataforma Connected Smart Cities.

O reconhecimento foi entregue ao prefeito João Campos durante o evento Rec’n Play, realizado no Bairro do Recife.

A cidade também recebeu o troféu de destaque pelas boas práticas em tecnologia e inovação, consolidando Recife entre as capitais brasileiras que mais investem em soluções tecnológicas.

Inovação tecnológica no serviço público

"O Recife fica muito feliz de receber o reconhecimento dos dez anos e também este Selo Diamante, sendo uma das duas únicas cidades do Brasil a receber o selo", disse o prefeito do Recife João Campos (psb).

Desde 2021, a Prefeitura do Recife tem sido reconhecida por sua abordagem de Governo Digital (e-Gov), acumulando ao longo desses anos 36 prêmios.

Esses reconhecimentos envolvem projetos desenvolvidos pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, Emprel (Empresa Municipal de Informática) e a Secretaria Executiva de Transformação Digital.

Alguns dos exemplos incluem o Recife Vacina, sistema pioneiro no Brasil para agendamento eletrônico de vacinas contra a covid-19, e as plataformas Conecta Recife, GO Recife e AdotaPET, que visam facilitar o acesso da população aos serviços municipais.

Ferramentas para gestão pública

“Vim trazer este reconhecimento de dez anos por toda participação da Prefeitura do Recife no projeto. Mas, além disso, também trouxe o selo diamante que o Recife recebeu este ano", destacou a CEO da plataforma Connected Smart Cities, Paula Faria.

Recife tem se destacado pelo uso de ferramentas de gestão digital, como o Eita!Recife, que, ao adotar o Marco Regulatório das Startups, fez da cidade a primeira capital brasileira a utilizar esse instrumento legal.

Entre as inovações, estão o Prontuário Eletrônico de Saúde, Absens (plataforma que otimiza o uso de vagas ociosas para exames médicos) e Vamoo (sistema que facilita o acesso à prática de atividades físicas).