Porto Digital abre inscrições para empresas no programa Residência Tecnológica

Programa conecta estudantes a empresas do setor de tecnologia, promovendo inovação, empregabilidade e inclusão. Inscrições seguem até 21 de fevereiro

O Porto Digital, maior distrito de inovação do Brasil, abriu inscrições para empresas interessadas em participar do programa Residência Tecnológica.

A iniciativa busca aproximar estudantes de graduação do setor de tecnologia, promovendo a capacitação e desenvolvimento de talentos.

As inscrições estão abertas até sexta-feira (21), e as atividades do novo semestre começam em março.

Benefícios para as empresas

Empresas participantes terão a oportunidade de desenvolver talentos alinhados às suas necessidades, fortalecer sua presença no ecossistema do Porto Digital e contribuir para a diversidade no setor de tecnologia.

Algumas organizações já fazem parte do programa, incluindo Accenture, Banco do Brasil, Ferreira Costa, Rede Globo e Sistema Jornal do Commercio de Comunicação.

"A Residência Tecnológica do Porto Digital é um modelo de formação que acelera a capacitação de talentos e impulsiona a inovação nas empresas", destaca Pierre Lucena, presidente do Porto Digital.

"Ao conectar estudantes a desafios reais do mercado, fortalecemos o ecossistema de tecnologia e geramos novas oportunidades de empregabilidade. Essa sinergia entre educação e negócios é essencial para o futuro do setor", completa.

A Residência Tecnológica é realizada em parceria com a Prefeitura do Recife, por meio do programa Embarque Digital, que oferece bolsas para jovens egressos da rede pública.

A iniciativa tem gerado impacto positivo: 72% dos alunos da segunda turma do Embarque Digital já estão empregados, sendo 60% na área de tecnologia. Além disso, a taxa de evasão do programa é de 26%, bem abaixo da média nacional de 68% para graduações em TI.

As empresas interessadas em participar do programa, podem se inscrever até a próxima sexta-feira (21), através de formulário disponibilizado pelo Porto Digital.