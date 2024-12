Aumento das passagens: tarifas dos ônibus do Grande Recife devem subir em janeiro. Veja quanto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A proposta é do governo de Pernambuco e será votada no penúltimo dia do ano, em reunião do Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM)

As passagens de ônibus deverão aumentar na Região Metropolitano do Recife a partir de janeiro. Será o primeiro reajuste do governo Raquel Lyra (PSDB), que em 2023 não fez o realinhamento das tarifas e unificou os anéis cobrados. E a proposta de aumento está sendo feita pelo governo de Pernambuco, que reunirá o Conselho Superior de Transporte Metropolitano (CSTM) pela segunda vez esse ano, na segunda-feira (30/12), para votar a majoração.

E, como sempre acontece, é praticamente certo que o CSTM aprovem a proposta do Estado, gestor do Sistema de Transporte Público de Passageiros da RMR (STPP/RMR). O índice de aumento proposto é de 4,29%, o que elevaria o Anel A - utilizado por mais de 80% dos passageiros - de R$ 4,10 para R$ 4,29%, o que deverá ser arredondado para R$ 4,30.

Os outros anéis teriam variações diferentes, chegando a mais de 8,3%:

ANEL A

Tarifa atual: R$4,1080

Tarifa 2025: R$4,2842

Reajuste proposto: 4,29%

ANEL G

Tarifa atual: R$2,6962

Tarifa 2025: R$2,9019

Reajuste proposto: 7,63%

LINHAS OPCIONAIS

041 - SETÚBAL (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$5,1369

Tarifa 2025: R$5,5288

Reajuste proposto: 7,63%

064 - PIEDADE (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$7,7050

Tarifa 2025: R$ 8,2929

Reajuste proposto: 7,63%

072 - CANDEIAS (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$7,7050

Tarifa 2025: R$8,2929

Reajuste proposto: 7,63%

160 - GAIBU / BARRA DE JANGADA - VIA PAIVA (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$ 7,7050

Tarifa 2025: R$8,2929

Reajuste proposto: 7,63%

191 - RECIFE/PORTO DE GALINHAS (S/AR)

Tarifa atual: R$ 13,7176

Tarifa 2025: R$ 14,7643

Reajuste proposto: 7,63%



195 - RECIFE/PORTO DE GALINHAS (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$ 20,0326

Tarifa 2025: R$ 21,5611

Reajuste proposto: 7,63%

214 - UR-02/IBURA (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$7,7050

Tarifa 2025: R$8,2929

Reajuste proposto: 7,63%

224 - UR-11 / JORDÃO (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$7,7050

Tarifa 2025: R$8,2929

Reajuste proposto: 7,63%

229 - MARCOS FREIRE (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$ 7,7050

Tarifa 2025: R$8,2929

Reajuste proposto: 7,63%

342 - CURADOS (OPCIONAL)

Tarifa atual: R$7,7050

Tarifa 2025: R$8,2929

Reajuste proposto: 7,63%

A reunião do CSTM está sendo convocada para o penúltimo dia do ano, o que foi criticado por alguns conselheiros, que acusaram o governo do Estado de propor o aumento da passagem na ‘calada da noite’ - FELIPE RIBEIRO/JC IMAGEM

“O governo do Estado propõe como regra um reajuste tarifário no valor do IPCA acumulado de Março/23 a Novembro/24, no valor de 7,63%, limitando o repasse de custos aos usuários à inflação apurada no período. Esse reajuste alcançará as linhas do Anel G e as linhas do serviço opcional e especial”, justifica o Estado ao propor o maior percentual de aumento.

Para, em seguida, propor um percentual menor para o Anel A, que é utilizado por quase 100% dos passageiros. “Como medida adicional de não oneração do cidadão metropolitano, o governo do Estado propõe um reajuste tarifário para o Anel A (Bilhete Único) no valor do IPCA acumulado de Janeiro/24 a Novembro/24, no valor de 4,29%, limitando o repasse de custos aos usuários à inflação apurada no período. Essas linhas representam 99,28% dos passageiros”, defende.



REUNIÃO MARCADA PARA O PENÚLTIMO DIA DO ANO

O índice de aumento proposto é de 4,29%, o que elevaria o Anel A - utilizado por mais de 80% dos passageiros - de R$ 4,10 para R$ 4,29%, o que deverá ser arredondado para R$ 4,30 - GUGA MATOS/JC IMAGEM

A reunião do CSTM está sendo convocada para o penúltimo dia do ano, o que foi criticado por alguns conselheiros, que acusaram o governo do Estado de propor o aumento da passagem na ‘calada da noite’.

O encontro do CSTM, que é a autoridade máxima na validação de mudanças e reajustes tarifários das passagens nos ônibus que operam na Região Metropolitana do Recife, começará às 14h ou às 14h30, em primeira e segunda convocações.

Será realizada presencialmente, na sede da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura do Estado, na Avenida Cruz Cabugá, em Santo Amaro, e online, via Plataforma Zoom.

PROPOSTA DE TARIFA ZERO NAS ELEIÇÕES E OPERADORES SEM AUMENTO DE REMUNERAÇÃO

Na pauta, além da majoração da tarifa pública - que pelo segundo ano foi separada do reajuste dos custos operacionais do setor -, a implantação da tarifa zero para os passageiros nas Eleições Municipais. E, ainda, a criação de uma nova linha TI Getúlio Vargas/Tamarineira, que terá no percurso a Ponte Iputinga-Monteiro, que foi concluída este ano pela Prefeitura do Recife.

Por outro lado, a pauta do Conselho não prevê a repactuação dos valores da remuneração dos operadores do sistema, o que também tem gerado críticas no setor. A previsão é discutir apenas a repactuação dos operadores das linhas alimentadoras do Sistema Complementar de Transporte Público do Recife (SCTP/Recife).

Confira a pauta na íntegra:

1. Posse dos Conselheiros;

2. Aprovação da Ata da 41ª Reunião Ordinária do CSTM;

3. Submissão das Resoluções Ad Referendum nº 04/2024 e nº 005/2024,

que determinaram a suspensão da cobrança da tarifa pública aos usuários do

STPP/RMR nas Eleições Municipais;

4. Definição da Tarifa Pública e aspectos inerentes;

5. Definição de data para realização da Conferência Metropolitana de

Transporte (25/07/25);

6. Criação da Linha TI Getúlio Vargas/Tamarineira;

7. Repactuação dos valores da remuneração dos operadores SCTP/Recife

– Linhas Alimentadoras;

8. Outros assuntos de Interesse.



Nos argumentos para defender os índices propostos, o governo do Estado ressalta que estará assumindo parte dos custos do sistema para que o percentual não seja ainda maior. “No sentido de manter a modicidade tarifária, o governo de Pernambuco entendeu que deveria suportar grande parte de tais custos, inclusive isentando o ICMS sobre o óleo diesel”, afirma. E segue dizendo que o custo por quilômetro será atualizado com base na tarifa técnica calculada, passando a ser R$ 7,4526.