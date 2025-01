Governo não cogita operação para resgatar deportados dos EUA

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Como no desenho animado, governo do presidente Lula se especializa em "plantar" notas contra ou favor, dependendo do assunto da moda. Tem quem caia

O MUNDO DE LULA

Quando estava engajado na candidatura de Kamala Harris (Democrata), o presidente Lula da Silva (PT) insinuou que a vitória de Donald Trump (Republicano) seria como “o racismo e o nazismo voltando a funcionar com outra cara”. Agora, que Trump ameaça arrochar quem se meter à besta na sua administração, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski “enfiou a viola no saco”, dizendo que o governo brasileiro “Não quer provocar o governo americano, até porque a deportação está prevista num tratado que vige há anos entre Brasil e EUA.”

‘O FANTÁSTICO MUNDO DE BOBBY’

O desenho, criado por Howie Mandel, retrata a vida de um menino de quatro anos de fértil imaginação, carregada de percepções e fantasias.

VAZAMENTO PROPOSITAL

No Planalto, “vazaram” que Lula estaria contrariado com seu ministro da Justiça por não ter sido incisivo contra Trump. Pura firula “bobbyniana” e seu ligeiro velocípede. Pedaladas verborrágicas.

ANOS ATRÁS…

… o novato deputado, Humberto Costa (PT-PE), recém chegado à Câmara, em fevereiro de 1995, foi importante articulador da candidatura de José Genoíno (PT-SP) à presidência da Casa, incluíndo o discurso em pleno Salão Verde, enaltecendo Genoíno e, claro, lembrando o vínculo do opositor, Luís Eduardo Magalhães (PFL-BA) (1955-1998), à direita baiana. O petista recebeu 85 votos contra 384 dados ao filho de Antonio Carlos Magalhães (1927-2007). Hoje [quer dizer, nesta terça-feira] Humberto Costa defendeu votações consensuais para o comando das Mesas Diretoras na Câmara e no Senado, onde deverá ocupar a 2ª Vice-Presidência pelos próximos dois anos.

ADMINISTRAÇÃO SEXAGENÁRIA

Prestes a comemorar 60 anos de implantação no Brasil, com a abertura do curso de Administração na Universidade Federal de Pernambuco, a categoria de administrador inicia os festejos dando posse a Mychel Barreto, no Conselho Regional de Administração.

COMENTARISTA ESPORTIVO

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), é mesmo um jurista versátil. O homem dá palestras no mundo todo - dizem que tem mais milhas do que uma aeromoça - já deu opinião sobre regime de governo e agora está se embrenhando pelo mundo esportivo. No “X”, comentou o retorno de Neymar Jr, ao Santos. “Como prometido, ele foi, mas voltou. Um ídolo do futebol, que encantou o mundo com seu talento, agora retorna às suas origens. Como dizia o Rei Pelé, Neymar sempre será ‘uma fonte de inspiração que muitos almejam se tornar’. Bem-vindo de volta ao Peixe”, te cuida, Ralph de Carvalho!

TREMEI, PALACIANOS!

Pode até ser um dos balões de ensaios que todo santo dia correm pelos corredores nebulosos do Palácio do Planalto, mas o nome da deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR) é dado como certo na reforma ministerial que se avizinha. Ela deixaria a Câmara para assumir a Secretaria-Geral da Presidência. Gleisi já foi ministra da Casa Civil, no governo de Dilma Rousseff (PT).

UM ‘JAB’ COMO RESPOSTA

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro, que nunca gostou daquele “jeitão grudento” do então ajudante de ordens do marido - dela, agora ironiza informações vazadas da suposta delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid de que ela e o enteado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) teriam feito parte de um grupo que tramava um golpe de Estado. “Só se for um jab, nos meus treinamentos diários”. Michelle descarrega as tenções matinais, treinando boxe.

SOBRANDO DINHEIRO

A prefeitura de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, está instalando um “gabinete avançado” em Brasília. Pelo que a coluna apurou a “embaixada” vai se encarregar de marcar reuniões do prefeito Rodrigo Pinheiro (PSDB) com autoridades e políticos na capital federal.

PENSE NISSO!

Ainda bem!

Para além das razões humanitárias, o governo federal informou que “não cogita realizar operações da FAB” para repatriar brasileiros deportados dos Estados Unidos.

Até a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, deputada estadual licenciada em Minas Gerais, decidiu criar um “posto avançado” no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG).

Ou seja, com o objetivo de “garantir que famílias não venham [dos Estados Unidos] separadas”, o governo brasileiro exigiu tratamento humanitário.

As primeiras ondas migratórias de mineiros, principalmente de Governador Valadares, tiveram início nos anos de 1964.

20 anos depois, ocorrem as primeiras e importantes deportações. Mas parece que somente agora o Brasil se dá conta da “crise humanitária”.

Pense nisso!