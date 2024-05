NBA: Boston Celtics avança com tranquilidade para as semifinais da Conferência Leste

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com série de 4 - 1, o time de Boston elimina o Miami Heat

Na noite desta quarta-feira (01/05) conhecemos o primeiro semifinalista da Conferência Leste da NBA. Com série de 4 - 1, o Boston Celtics eliminou com tranquilidade o Miami Heat no TD Garden e avança para a próxima fase dos playoffs.

O Jogo 5 foi marcado por passeio da equipe mandante sob o placar final de 118 a 84. A classificação vem com gostinho de vingança das finais de conferência da temporada anterior, quando o Heat eliminou o Celtics.

Jaylen Brown, Jayson Tatum e Derrick White carregaram a responsabilidade e cobriram a falta de Kristaps Porzingis, desfalque devido a lesão na panturrilha.

Do outro lado, Bam Adebayo tentou liderar um Heat sem Terry Rozier e Jimmy Butler, mas não foi o suficiente para deter os adversários.

A vantagem do time da casa chegou na casa dos 32 pontos. Jaylen Brown e Derrick White foram os nomes da partida, anotando 25 pontos e duas assistências. A diferença de números foi nos rebotes: Brown conseguiu seis rebotes, enquanto Derrick teve apenas um a menos.

Agora, a equipe com a melhor campanha da temporada aguarda o vencedor da série entre Cleveland Cavaliers e Orlando Magic. Por enquanto, a vantagem está com o Cavaliers sob o agregado de 3 - 2.