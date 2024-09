Buenos Aires: a multi e singular capital da Argentina que consegue atrair a todos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Multi e singular. E ao mesmo tempo. Assim se pode (em vão) tentar definir Buenos Aires. A capital da Argentina consegue ter múltiplas facetas que agradam a qualquer cosmopolita e também ser única e singular para aqueles com preferências mais específicas e exigentes. Buenos Aires é inesgotável. Quando você incorre em ledo engano ao presumir que conheceu e fez de tudo ela rapidamente surge com um passeio novo ou ponto turístico diferente.

Diante de tantas multiplicidades e singularidades umas das tarefas mais difíceis é propor um roteiro pela capital portenha. Afinal a cidade que é disparada uma das mais visitadas por brasileiros no exterior consegue ser quase completa. Pulsante 24 horas, ela oferece as mais diferentes programações pela manhã, tarde, noite e madrugada. No país do tango, carne e vinho tudo pode começar (ou terminar) nessa envolvente tríade.

No roteiro mais clássico facilmente se poderia incluir pontos famosos como Plaza de Mayo, Casa Rosada, Catedral Metropolitana, Teatro Colón, Café Tortoni, El Ateneo, Obeslico, Puerto Madero, Caminito, Feira de San Telmo, Floralis Genérica, Planetário Galileo Galilei, Jardim Japonês e Parque El Rosedal. Não se engane, todos são quase obrigatórios e valem a visita.

Mas depois de passar por todos a equipe de reportagem da Coluna Turismo de Valor resolveu desafiar a agência de turismo Aguiar, voltada para brasileiros na cidade, a sugerir passeios diferentes e surpreendentes na região perto da capital. Entre os diversos oferecidos pela empresa, os sugeridos foram o de dar um pulinho na cidade vizinha de Tigre e outro na inusitada vila medieval de Campanópolis.

A apenas 30 minutinhos de Buenos Aires, Tigre atrai muitos turistas pelos imperdíveis passeios de barco por suas charmosas ilhas. O passeio ainda conta com paradas no museu de arte da cidade e no puerto de frutos, mas o ponto alto sem dúvida é poder navegar e se deixar surpreender pela beleza das casinhas e construções históricas ao longo do leito dos rios.

Seguindo o perfil de tour diferentes a segunda parada foi em Campanópolis, um dos rolês mais aleatórios e legais pra se fazer na passagem por Buenos Aires, já que fica a pouco mais de uma hora da capital.

Trata-se de uma aldeia idealizada em 1976 por um argentino que quando se descobriu com um câncer terminal resolveu dar asas à imaginação e criar o seu próprio vilarejo medieval.

Para terminar o dia e completar o roteiro nada melhor do que voltar a proposta mais convencional e se deslumbrar com um belo show de tango. Entre os vários oferecidos na cidade os sugeridos foram o diferenciado Madero Tango e clássico Tango Porteño. Dois verdadeiros espetáculos com propostas diferentes, mas igualmente imperdíveis, além de um jantar requintado e extremamente saboroso.

Notou que mesmo combinando passeios inusitados e populares Buenos Aires não cansa de se reinventar e surpreender? Pois é, essa é capital portenha, multi e singular, tão amada pelos brasileiros e visitantes do mundo inteiro.