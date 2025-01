Itamaracá: a ilha que tem tudo para voltar a encantar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ilha de sonho, de luz e de cor. Foi assim que o eterno Reginaldo Rossi eternizou o “lugar mais bonito que eu vi”: Itamaracá. O saudoso Rei do Brega colocou no seu trono em forma de música a ilha, localizada a apenas 40 km do Recife, no Litoral Norte, que há poucas décadas era o principal destino turístico de Pernambuco.

“Quando eu era um menino, todos os domingos o meu pai me levava à Ilha de Itamaracá. E na minha inocência de criança eu só podia conceber que ali era o céu”, relata o próprio Rossi, na abertura da célebre música. Todavia, infelizmente, o citado céu foi coberto por nuvens carregadas de abandono, depois de vários anos de descaso do poder público.

“Hoje, homem feito, eu acordo no meio da noite e tenho um sonho de olhos abertos. Eu sonho com tua areia branca, com teu mar, com teu céu estrelado, com teu sol e com teu povo”. Assim como o rei, os moradores e admiradores de Itamaracá esperam acordar desse “pesadelo” e despertar com a linda paisagem da melodia.

A beleza ainda está lá, no mesmo lugar, apenas encoberta pela péssima limpeza urbana, estrutura depredada e falta de investimento, entre outros problemas alheios aos encantos naturais da Ilha de Itamaracá, cujo nome em tupi significa “pedra que canta”. Ela segue cantando, como na canção de Rossi, e encantando quem ainda permanece frequentando o local.

Motivos para voltar ou ir pela primeira vez conhecer não faltam. A começar pela parte histórica visto que a ilha já deu nome a uma das capitanias hereditárias do Brasil. Seu principal cartão-postal é o famoso Forte Orange que foi construído pelos holandeses em 1631. Vila Velha é umas das mais antigas vilas do Nordeste, tendo sido elevada à esta condição em 1535. Vale a pena conhecer o Forno da Cal também. Além da história, o povoado atrai pela gastronomia, com a tapioca de Dona Idalice e a fritada de siri do Restaurante Aconchego da Nina. Outra boa opção de culinária, agora na Praia do Forte, é o camarão crocante do Bar do Barriga.

Quanto aos passeios, fora o Forte Orange, outros pontos que valem a visitação são maravilhosas e ainda pouco conhecidas Piscinas Naturais de Itamaracá. Claro que vale a ida até a Coroa do Avião que pertence à Igarassu e um passeio de jangada no por do sol. Também merecem a visitação a Embaixada da Ciranda, a Lagoa Azul e as ruínas dos antigos engenhos. Em relação à hospedagem, a melhor opção é o famoso e tradicional Orange Praia Hotel.

Tudo isso você vai conferir em detalhes nos vídeos abaixo com um guia para curtir a Itamaracá repleto de dicas para ver que a ilha permanece sendo de sonho, de luz e de cor, como muito bem definiu Rossi.

FORTE ORANGE

PISCINAS NATURAIS

COROA DO AVIÃO

JANGADA POR DO SOL

VILA VELHA

RUÍNAS DOS ENGENHOS

FORNO DA CAL

LAGOA AZUL

EMBAIXADA DA CIRANDA

GASTRONOMIA:

FRITADA DA NINA

TAPIOCA DA DONA IDALICE

CAMARÃO CROCANTE DO SEU BARRIGA

HOSPEDAGEM:

ORANGE PRAIA HOTEL