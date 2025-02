Pernambuco ganha voo direto entre Recife e Madrid

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Pernambuco ganhou mais nova rota internacional. O novo voo conecta diretamente o Aeroporto Internacional dos Guararapes, no Recife, à capital da Espanha, Madrid. A parceria do Governo do Estado com a Azul, que vai operar a rota, foi oficializada nesta segunda-feira (17), no Palácio do Campo das Princesas, pela governadora Raquel Lyra.

A nova operação terá início em junho, durante o verão europeu, com três voos por semana. Atualmente, Pernambuco tem voos diretos para cinco países: Portugal, Uruguai, Argentina, Chile e Estados Unidos. A Espanha será o 6° país conectado ao Aeroporto dos Guararapes. Ao todo, o Estado contará, a partir de julho, com nove rotas internacionais: Buenos Aires, Montevideo, Lisboa, Porto, Orlando, Fort Lauderdale, Assunção, Santiago e Madrid.

“O hub logístico de Pernambuco já tem uma condição geográfica favorecida, com entrega de voos que permitem que o Brasil se conecte ao mundo. A gente operou voos para o Paraguai, para Orlando (nos Estados Unidos), foi lançado há pouco o voo para a cidade do Porto, em Portugal, e a novidade agora é o voo Recife-Madrid. Não tenho dúvida nenhuma de que ele já nasce sendo um sucesso total, com a demanda que nós temos, mas também no ponto de vista turístico, de operação de negócios, para a gente fortalecer a nossa economia. É fundamental que a gente tenha essa conexão com o mundo”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Atualmente, o Aeroporto dos Guararapes opera 46 rotas, sendo um elo fundamental entre o Norte, o Sul e o Nordeste do país, além de destinos internacionais. Somente em 2024, foram realizadas mais de 29 mil decolagens na capital pernambucana, com um total de 3,8 milhões de assentos ofertados.

“Essa conexão é fundamental, pois abre uma outra capital europeia que se liga a Recife, permitindo conexões variadas entre a Europa como um todo e o nosso Estado. E isso, naturalmente, acontecerá de a gente ter um volume de passageiros, de turistas internacionais crescente vindo a Pernambuco”, afirmou o secretário de Turismo e Lazer, Paulo Nery.

“Essa conquista reforça o compromisso da governadora Raquel Lyra na ampliação da malha aérea nacional e internacional. Já trabalhamos o mercado espanhol, mas com essa rota direta vamos trabalhar ainda mais para atrair turistas espanhóis para o nosso Estado e fomentar nosso turismo”, disse o presidente da Empetur, Eduardo Loyo.

De acordo com o gerente sênior de Relações Institucionais da Azul, César Grandolfo, a escolha do Recife para sediar a rota foi estratégica, considerando que a cidade é um dos principais centros de conectividade do Nordeste brasileiro.

"Pernambuco possui grande influência regional e atende a todos os critérios de conectividade necessários para oferecer aos clientes uma nova porta de entrada para a Europa, de forma mais ágil e eficiente. Nós temos uma malha robusta aqui no Recife e essa malha só foi possível graças a uma articulação com a governadora Raquel Lyra e com a Empetur. É uma obra de muitas mãos, que chegou nesse resultado tão bom pra todos aqui”, pontuou.

A Azul também confirmou a retomada da operação sazonal entre Recife e Assunção, no Paraguai. A rota, que foi operada entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025 com grande sucesso, voltará a partir de 2 de julho deste ano. “O retorno da rota entre Recife e Assunção reflete nosso compromisso em conectar cada vez mais destinos. Esperamos um aumento no fluxo de visitantes, na circulação de mercadorias e na geração de novas oportunidades de negócios entre Brasil e Paraguai”, destacou Grandolfo.

PETROLINA

Na reunião, a governadora Raquel Lyra também tratou dos planos para o aumento dos voos para Petrolina, no Sertão do São Francisco. “A governadora nos pediu um cuidado especial e nós saímos daqui com uma lição de casa para avaliar o mercado e entender o que a Azul consegue fazer para melhorar essa operação e, em breve, retornaremos com uma resposta que funcione para todo mundo”, declarou o gerente sênior de Relações Institucionais da Azul.

O encontro também contou com a presença de Felipe Zboril, gerente sênior de Comunicação da Azul, Isabela Ronco, gerente de Relações Internacionais da Azul, e Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul.