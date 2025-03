As lindas e surpreendentes cachoeiras de São Benedito do Sul

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A cidade que fica a 174 km do Recife, na Zona da Mata Sul, ostenta o maior recurso hídrico de Pernambuco e conta com cerca de 20 cachoeiras

São Benedito do Sul, a 174 quilômetros do Recife, na Zona da Mata Sul, não leva o título de Cidade das Águas à toa. O tranquilo e pacato município que conserva os ares de vila do interior oferece mais de 20 cachoeiras de todos os tipos e tamanhos de até 30 metros de altura. Além de lindas, elas surpreendem bastante com formatos curiosos e banhos revigorantes.

Apesar de Bonito, no Agreste, ser conhecida como “a terra das cachoeiras”, São Benedito do Sul é que é reconhecida pela Empetur como a de maior recurso hídrico de Pernambuco. Classificações à parte, ambas as cidades merecem demais a visita, mas a da Zona da Mata, por ainda não ser tão explorada turisticamente, mantém uma aura mais rústica e natural. Um diferencial de São Benedito do Sul, sem dúvida, é que as trilhas das cachoeiras passam por uma grande variedade de paisagens que vão de pastos e canaviais à grutas e cavernas.



São Benedito do Sul vem atraindo turistas de diferentes perfis que gostam de aventura, história ou tranquilidade. Entre as várias cachoeiras, a reportagem da Coluna Turismo de Valor visitou Peri Peri, Véu da Noiva, Boa Vista e Poço do Caboclo, além da que foi batizada com um nome curioso devido à semelhança com o órgão genital feminino e que não está mais aberta para visitação. Com tanto o que fazer o ideal é ficar no mínimo três dias na cidade e para isso existem ótimas opções de hospedagem como a famosa Fazenda Betânia e a cultural Recanto Verde. Para provar da culinária local as dicas são os restaurantes A Farmácia e Panela de Barro. Confira abaixo um pequeno guia com vários vídeos de cada atrativo!

*A equipe de reportagem fez os passeios com a agência de ecoturismo Rota 126 que é da própria cidade.

Cachoeira Peri Peri

Cachoeira Véu da Noiva

Cachoeira Boa Vista

Cachoeira Poço do Caboclo

Trilha da Jussara

Cachoeira da "Xoxota" (fechada para visitação)

Fazenda Betânia

Pousada Recanto Verde

Restaurante Panela de Barro

Restaurante A Farmácia