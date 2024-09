Golpistas estão enviando e-mails falsos que notificam multas por acesso ao X (Twitter) via VPN, diz Anatel

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Golpistas estão enviando e-mails falsos, se passando pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), onde notificam usuários sobre supostas multas por acessos ao X (ex-twitter) via VPN.

O alerta foi feito pela Anatel na última quarta-feira (4) através das redes sociais da agência.

O e-mail que contem nome, foto e endereço parecidos com o do órgão e chega aos usuários intitulado como "Notificação de Multa por acesso indevido ao aplicativo X via VPN".

O objetivo desses tipos de crime, onde os golpistas enviam mensagens falsas se passando como fontes seguras, geralmente, instruem as pessoas a clicarem em links ou baixar arquivos maliciosos.

Quando esses arquivos ou endereços suspeitos são abertos, suas informação se tornam vulneráveis para golpistas cometerem transações financeiras. Essa medida é mais conhecida como pushing.

Por que o X (Twitter) foi bloqueado do Brasil?

O X (Twitter) foi bloqueado porque descumpriu a ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de nomear um representante legal no Brasil, conforme exige o Marco Civil da Internet.

A rede social encerrou suas operações no país em 17 de agosto, demitindo funcionários e fechando seu escritório, responsabilizando Moraes pelo fechamento.

O CEO Elon Musk, que já teve desentendimentos com o ministro, foi incluído no inquérito das milícias digitais.

Além disso, Moraes determinou o bloqueio de contas da Starlink, outra empresa de Musk, que fornece internet via satélites.

Twitter ou X volta quando?

A princípio não existe previsão para retorno da rede social do Brasil. Se baseando pelo motivo do bloqueio do X (Twitter) no país, a plataforma teria que apresentar um representante legal no Brasil e cumprir as exigências do Marco Legal da Internet.

Paralelo a toda essa situação, foi apresentada uma ação, na última segunda-feira (2), pelo Partido Novo, que questiona a decisão de Alexandre de Moraes.

O ministro Nunes Marques foi o sorteado como relator da causa. Ele pode tomar uma decisão individualmente ou levar o caso ára a turma ou plenário.