Retirada de entulhos no Morro da Conceição é concluída; santuário deve ser liberado em breve

A queda do teto do Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no dia 30 de agosto, deixou duas pessoas mortas e 25 feridos, na Zona Norte do Recife

Após 15 dias, foi concluída, na quarta-feira (11), a retirada dos entulhos no Santuário do Morro da Conceição, localizado na Zona Norte do Recife, após a queda do teto.

A previsão inicial era de que a remoção dos destroços levaria cerca de um mês. Durante o processo, foram retiradas doze caçambas de resíduos não reutilizáveis e mais de 20 toneladas de materiais foram encaminhadas para reaproveitamento.

RELEMBRE A TRAGÉDIA NO MORRO DA CONCEIÇÃO

O teto do Santuário no Morro da Conceição desabou no dia 30 de agosto, deixando dois mortos e 25 pessoas feridas.

A tragédia aconteceu durante a distribuição de cestas básicas que acontece mensalmente no Santuário, um dia após a celebração de missa que iniciou a contagem regressiva de 100 dias para a Festa de Nossa da Conceição.

As duas vítimas fatais eram Maria da Conceição Franca Pinto, de 68 anos, e Antônio José dos Santos, de 54 anos.

AÇÃO DE GRAÇAS

O ato estava previsto para às 10h, após vistoria que foi feita pelos profissionais da Defesa Civil da Prefeitura do Recife, responsáveis pelo serviço.

O Reitor do Santuário Nossa Senhora da Conceição, padre Emerson Borges CSsR, abençoou os trabalhadores presentes, com orações, agradecimentos, aspersão de água benta e cânticos.

A cerimônia aconteceu na entrada principal da Igreja com o reitor do santuário, Padre Emerson Borges, trazendo uma palavra de fé e esperança. Também houveram orações pelas vítimas da tragédia, pelos trabalhadores que atuaram na remoção dos entulhos e os que vão trabalhar na reconstrução do espaço.

Posteriormente, e mediante a liberação da igreja por parte das autoridades públicas, será realizada uma grande cerimônia, com a presença de todos que se empenharam ao socorro das vítimas da tragédia do Morro da Conceição.

