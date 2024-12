Tragédia do Morro: Instituto de Criminalística divulga laudo com causa de desabamento no Santuário

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Instituto de Criminalística Professor Armando Samico concluiu, no último dia 25 de novembro, o laudo sobre o desabamento do teto do Santuário do Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife.

Assinado pelo perito criminal Fernando Luiz da Silva, o laudo concluiu que o desabamento começou em uma das treliças posicionadas ao centro do salão principal.

O documento aponta que a queda do teto teve início a partir da oxidação dos parafusos e chumbadores, que apresentavam “elevado grau de degradação”. Aponta, ainda, que a oxidação decorreu de infiltração de água no teto e paredes.

Sem estabilidade, o peso da estrutura da coberta - telhas, forro, manta asfáltica e placas solares - contribuíram de forma secundária para o desabamento.

“Não pode se precisar a quanto tempo a coberta do Santuário vem sofrendo esse processo de degradação, que atingisse a estrutura metálica, fato que possivelmente teria sido evitado, se houvesse um plano de manutenção prévio, fato desconhecido pelo perito criminal”, diz um dos trechos.

O perito criminal destaca no laudo que ficou caracterizada uma falta de manutenção preventiva da estrutura.

Em nota, a Polícia Civil informou que a Delegacia do Vasco da Gama recebeu o laudo da perícia do Instituto de Criminalística e o documento será "analisado e incorporado ao processo investigativo que segue em curso, com a realização de diligências complementares para a completa elucidação do ocorrido".

Veja nota completa da Polícia Civil:

"A Polícia Civil de Pernambuco informa que a Delegacia do Vasco da Gama recebeu, na tarde da última segunda-feira (25), o laudo da perícia do Instituto de Criminalística referente ao desabamento do teto no Santuário, no Morro da Conceição. O documento será analisado e incorporado ao processo investigativo que segue em curso, com a realização de diligências complementares para a completa elucidação do ocorrido. O IC ressalta que foi necessário ampliar o prazo inicialmente informado pela perícia devido à complexidade do caso, que inclui a análise de diversas documentações e dos aspectos construtivos que não possuem projeto, bem como o retorno das equipes do IC ao local por diversas vezes para vistorias in loco. A SDS destaca, ainda, que esteve no local do desabamento, no Morro da Conceição, desde o primeiro momento, com as forças operacionais atuando prontamente no socorro aos feridos, assistência às famílias e nas investigações do ocorrido.

O caso segue em investigação pela Delegacia do Vasco da Gama. O laudo é um dos elementos da investigação. Não é possível ter acesso."



Perícia

Área do Santuário do Morro da Conceição foi isolada - JUNIOR SOUZA/JC IMAGEM

Os trabalhos da perícia iniciaram no dia 30 de agosto e foram prolongados até o mês de setembro. De acordo com o documento, a equipe recolheu e analisou alguns parafusos que se desprenderam da estrutura metálica do Santuário, além de observar as imagens capturadas pelas câmeras de videomonitoramento do entorno.

Equipes do Conselho Regional de de Engenharia e Arquitetura de Pernambuco (CREA-PE) também estiveram no local. Na ocasião, um porta-voz assegurou que um problema de engenharia dessa natureza não se justifica por um único motivo.

Restauro da estrutura



Na última quinta-feira, 26 de novembro, a nova cobertura do Santuário do Morro da Conceição foi entregue pela governadora de Pernambuco Raquel Lyra, dois dias antes do início da 120ª edição da Festa da Imaculada Conceição do Morro.

O Governo do Estado e a Arquidiocese de Olinda e Recife firmaram um termo de fomento para restaurar a estrutura, destinando R$ 1,5 milhão dos recursos estaduais à obra.

Conclusão da primeira etapa de reconstrução aconteceu dois dias antes do início da 120ª Festa do Morro - Jonas Quirino/JC Imagem

Nesta fase de obras, após 87 dias de intervenções, todo o teto foi fixado, incluindo as treliças, terças, telhados e foro especial.

Após a Festa do Morro, o Santuário vai entrar em uma segunda fase de recuperação, que deve durar 60 dias. Serão realizados os acabamentos finais, com substituição das portas de vidro e do piso que foram danificados, além das partes elétrica e de refrigeração, iluminação e pintura.

Durante o período, a área da igreja será isolada e as missas e demais celebrações serão realizadas na parte posterior, em um espaço adaptado com cadeiras de plástico e altar.

Relembre o caso

O teto do Santuário do Morro da Conceição desabou na tarde do dia 30 de agosto deste ano, durante a distribuição de cestas básicas para a comunidade.

A tragédia aconteceu a 99 dias da Festa do Morro e deixou duas pessoas mortas, Maria da Conceição da França Pinto, de 62 anos, e Antônio José dos Santos, de 58, e 25 feridas.



Teto do Santuário do Morro da Conceição desabou durante entrega de cestas básicas para comunidade - Cortesia

A tragédia ocorreu dias após a instalação de painéis solares no Santuário do Morro da Conceição.

No dia do desabamento, a Associação Pernambucana de Energias Renováveis (APERENOVÁVEIS) emitiu comunicado expressando lamentações pelo ocorrido e informando que se colocava à disposição dos órgãos oficiais para auxiliar na compreensão do ocorrido.

Já empresa responsável pela instalação dos painéis assegurou que o Santuário do Morro possuía laudo com liberação para instalação das placas. "A igreja tinha Laudo Estrutural Autorizativo, bem como, nesta data, a meteorologia informou sobre a força excessiva dos ventos", pontuou a Sun Brasil.