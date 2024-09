Secretário garante a reconstrução de Santuário a tempo da Festa do Morro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Secretário de Desenvolvimento Urbano do Governo de Pernambuco, Francisco Sena, confirmou, em entrevista à Rádio Jornal, que a reconstrução do Santuário do Morro da Conceição será entregue a tempo da Festa de Nossa Senhora da Conceição.

Sendo assim, a tradicional festa religiosa está confirmada para o dia 8 de dezembro, ainda em 2024.

Em agosto, o telhado do Santuário de Nossa Senhora da Conceição desabou, na Zona Norte do Recife, deixando duas vítimas fatais e diversas pessoas feridas.

Reconstrução do Santuário do Morro da Conceição

Em conversa com a Rádio Jornal, Sena reafirmou que a reconstrução do Santuário no Morro da Conceição ficará pronta até a Festa do Morro:

"A missão dada pela governadora Raquel Lyra é que a gente entregue a igreja pronta para receber as festividades do dia 8 de dezembro, e a gente vai cumprir essa missão. Estamos correndo com os orçamentos ao longo do final de semana e as equipes vêm trabalhando para iniciar as obras o quanto antes".

Há muitas décadas, o templo testemunha a devoção de milhares de fiéis durante a tradicional Festa do Morro da Conceição, que completa 120 anos em 2024.

Trâmites para reconstrução do santuário

"Houve primeiro a limpeza do material e a igreja foi entregue de volta à diocese. Foi aí que o estado de Pernambuco assumiu a empreitada e decidiu fazer o termo de fomento entre o Governo do Estado e a Arquidiocese para a transferência de recurso", explicou o secretário.

"A Arquidiocese deve contratar uma empresa para fazer efetivamente a obra de restabelecimento de reestruturação do telhado. Além disso, o Governo do Estado de Pernambuco vai fazer a assistência técnica durante todo esse processo", detalhou.

Segundo a gestão estadual, o orçamento das obras está estimado em R$ 1 milhão.

Responsabilidade criminal do desmoronamento do telhado

"Existe um inquérito, estabelecido pela Polícia Civil, que foi aberto no dia do acidente. A polícia está investigando a responsabilidade civil, criminal ou penal do que aconteceu. Mas, no âmbito da secretaria de Desenvolvimento Urbano, estamos focados na reconstrução. As eventuais causas estão sendo investigadas pela Polícia Civil, com toda a perícia técnica disponível ".



Finalização da reconstrução

O secretário garante que haverá a festa em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, com segurança para os fiéis, porém pode não ser com a estrutura final da obra.

"Estamos definindo um conjunto de iniciativas e de reformas para receber com segurança os fiéis até o dia 8 de dezembro e a requalificação final um tempo em seguida".

RELEMBRE A TRAGÉDIA NO MORRO

O teto do Santuário no Morro da Conceição desabou no dia 30 de agosto, deixando dois mortos e 25 pessoas feridas.

A tragédia aconteceu durante a distribuição de cestas básicas que acontece mensalmente no Santuário, um dia após a celebração de missa que iniciou a contagem regressiva de 100 dias para a Festa de Nossa da Conceição.

Infelizmente, o desabamento fez duas vítimas fatais: Maria da Conceição Franca Pinto, de 68 anos, e Antônio José dos Santos, de 54 anos.

