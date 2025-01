Quando sai a nota do Enem 2024? Confira cronograma

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A expectativa pela divulgação das notas do Enem 2024 é alta, especialmente para os candidatos que aguardam o resultado para dar continuidade aos planos acadêmicos.

O Exame Nacional do Ensino Médio é um dos principais meios de ingresso nas universidades brasileiras. Em 2024, segundo o Ministério da Educação, foram mais de 4 milhões de pessoas inscritas para a prova.

Quando sai o resultado do Enem 2024?

De acordo com o edital do Enem, as notas serão divulgadas no dia 13 de janeiro, próxima segunda-feira.

Os estudantes poderão acessar os resultados individuais em cada área do conhecimento, assim como a nota da redação. A divulgação é realizada exclusivamente pela Página do Participante.

O cronograma segue o que foi divulgado em edital:

Captura de tela do cronograma do Enem 2024, retirado do edital do exame, divulgado pelo MEC. - Ministério de Educação (MEC)

Como acessar a nota

Versão em áudio

Confira o passo a passo abaixo:

Acesse a Página do Participante;

Clique no botão “Página do Participante – Entrar com gov.br”;

Realize o login com sua conta gov.br ;

; Clique em “Continuar”;

No menu lateral esquerdo, selecione a opção “Resultados”;

Clique em “Edições anteriores”;

Na conversa com o assistente virtual, escolha o botão azul referente ao ano de 2024.

Resultado do Enem para treineiros

Para os treineiros, ou seja, candidatos que ainda não concluíram o Ensino Médio e realizaram a prova apenas para avaliação, o resultado é disponibilizado em uma data diferente.

Conforme o edital, as notas desse grupo serão divulgadas 60 dias após a liberação do resultado oficial, ou seja, até o dia 14 de março de 2025.

Essa separação acontece para priorizar os candidatos que já estão aptos a utilizar suas notas para ingressar em programas de ensino superior, como o Sisu, ProUni e Fies.

O que fazer após consultar a nota

Com o resultado em mãos, é essencial conferir as datas dos principais programas de seleção, como o Sisu, que utiliza as notas do Enem para distribuição de vagas em universidades públicas, e está com edital publicado.

A abertura das incrições do Sisu serão no dia 17 de janeiro e universidades, inclusive, já divulgaram as vagas disponíveis.

O ProUni, que oferece bolsas em instituições privadas e o Fies, que possibilita o financiamento estudantil, ainda não tiveram datas divulgadas.

