Concurso TSE: resultados serão divulgados nesta quarta-feira (15); veja como acessar

Candidatos aguardam os resultados das provas objetivas e convocação para próximas etapas do concurso do TSE e podem interpor recursos

O Concurso Unificado do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de acordo com cronograma previsto no edital, deve divulgar os resultados final das provas objetivas para os concorrentes que fizeram a prova em dezembro, nesta quarta-feira (15)

Entre as informações aguardadas estão o resultado final nas provas objetivas para todos os cargos, o resultado provisório da prova discursiva para os cargos de Analista Judiciário e a convocação para o teste de aptidão física para o cargo de Técnico Judiciário na especialidade Agente da Polícia Judicial.

Além disso, os candidatos que se declararam pessoas com deficiência ou negros e indígenas também terão acesso às convocações para avaliação biopsicossocial e heteroidentificação, conforme as determinações do concurso.

Recursos

Após o anúncio dos resultados, os candidatos terão a possibilidade de interpor recursos contra as decisões. A divulgação dos gabaritos oficiais preliminares já aconteceu em 13 de dezembro de 2024, conforme o cronograma do certame.

O concurso oferece 412 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, com salários que variam entre R$ 8.529,67 e R$ 13.994,78, dependendo do cargo. As vagas são destinadas a candidatos com nível superior.

Distribuição de vagas

Técnico Judiciário:

Área Administrativa: 208 vagas + CR;



Área Administrativa – Agente de Polícia Judicial: 9 vagas + CR;



Apoio especializado – Programação de Sistemas: 69 vagas + CR.

Analista Judiciário:

Área Administrativa: 12 vagas + CR;



Área Administrativa – Contabilidade: 7 vagas + CR;



Apoio especializado – Arquitetura: CR;



Apoio especializado – Arquivologia: 3 vagas + CR;



Apoio especializado – Biblioteconomia: 1 vaga + CR;



Apoio especializado – Enfermagem: 1 vaga + CR;



Apoio especializado – Engenharia Civil: 4 vagas + CR;



Apoio especializado – Engenharia Elétrica: 2 vagas + CR;



Apoio especializado – Engenharia Mecânica: 3 vagas + CR;



Apoio especializado – Estatística: 5 vagas + CR;



Apoio especializado – Medicina (Clínica Médica): 2 vagas + CR;



Apoio especializado – Medicina (Psiquiatria): 1 vaga + CR;



Apoio especializado – Medicina do Trabalho: 2 vagas + CR;



Apoio especializado – Odontologia: 1 vaga + CR;



Apoio especializado – Psicologia: 2 vagas + CR;



Apoio especializado – Serviço Social: 1 vaga + CR;



Apoio especializado – Tecnologia da Informação: 38 vagas + CR;



Área Judiciária: 41 vagas + CR.

Os dados serão publicados no site oficial da banca organizadora, Cebraspe.

