Fernanda Torres não vai participar de desfile das campeãs no Rio de Janeiro

A vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar como melhor filme internacional e a indicação de Fernanda Torres para melhor atriz vieram acompanhadas de uma rotina extensiva de entrevistas e viagens. A atriz foi convidada pelo prefeito Eduardo Paes para ser destaque no Desfile das Campeãs no carnaval do Rio de Janeiro, na Sapucaí, mas recusou o convite nesta quarta, 5.

Em nota enviada à imprensa, a intérprete de Eunice Paiva explicou que agora pretende descansar: "Minha vida não para desde setembro. Assim que passar isso tudo, vou precisar descansar".

A premiação do cinema, que ocorreu no domingo (2), exigiu diversas idas de Fernanda Torres, Selton Mello e da equipe técnica e de produção do longa aos Estados Unidos. A intenção era promover o filme entre os votantes da Academia.

Sobre o convite para o desfile, ela agradeceu pela oportunidade e completou: "As homenagens são bem-vindas, mas sem a minha presença, porque estou muito cansada, trabalhando sem parar há 6 meses e precisando parar. Muito obrigada pelo carinho".

Escola vencedora

A Beija-Flor é a grande campeã do carnaval do Rio de Janeiro. A escola de Nilópolis, na Baixada Fluminense conquistou seu 15º título em um ano de homenagem a duas figuras lendárias.

Com o enredo Laíla de Todos os Santos, a escola de Nilópolis fez uma homenagem ao diretor de carnaval Laila, que morreu em 2021, após uma vida de contribuição à própria escola e ao carnaval.

O desfile também marcou a despedida de Neguinho da Beija-Flor como intérprete oficial da escola, após 50 carnavais. A missão dupla ficou a cargo do carnavalesco João Vitor Araujo.