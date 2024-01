Sisu 2024: Mesmo após queixas de instabilidade, MEC afirma que sistema está operando normalmente

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024 terminam às 23h59 (horário de Brasília), desta quinta-feira (25). A partir da meia-noite, os candidatos poderão conferir a classificação parcial e a nota de corte do curso escolhido.

Apesar de alguns relatos indicando inconsistências durante o acesso ao Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, com queixas dos candidatos sobre erros na classificação parcial, o Ministério da Educação (MEC) informou que "o sistema do Sisu está operando normalmente", nesta quinta-feira.

No dia anterior, o MEC já havia explicado por nota, que foram "detectados casos pontuais de inconsistência na alocação de inscritos do Sisu", na última terça-feira (23), mas que "a equipe seguia trabalhando em regime de plantão para garantir a transparência e normalidade do processo seletivo e que nenhum escrito será prejudicado".



BALANÇO PARCIAL

Segundo o balanço divulgado pelo Ministério da Educação, até às 19h dessa quarta-feira (24), 1.156.941 pessoas já estavam inscritas no processo seletivo do MEC, que registrava 2.196.597 inscrições, pois é possível escolher até dois cursos.

O número de inscritos representa 52,4% dos 2.208.932 candidatos aptos a concorrerem a uma das vagas. Medicina, Direito, Administração, Psicologia e Enfermagem são os cursos mais concorridos no momento do balanço.

RESULTADO DEFINITIVO

O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 30 de janeiro, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O candidato que não for selecionado na chamada regular do Sisu 2024 poderá manifestar interesse em participar da lista de espera, no período de 30 de janeiro a 7 de fevereiro, pelo mesmo Portal.



Em 2024, a lista de espera poderá ser utilizada durante todo o ano pelas instituições de educação superior participantes, para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas na chamada regular.

Os procedimentos para preenchimento das vagas serão definidos em edital próprio de cada instituição participante, de acordo com a Portaria Normativa MEC n.21, de 2012, ressalvado o disposto no art. 2º do Decreto n.11.781, de 14 de novembro de 2023, e no art. 3º da Portaria MEC n.2.027, de 16 de novembro de 2023.