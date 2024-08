MEC autoriza criação da Faculdade da OAB Nacional com cursos de tecnologia jurídica

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Ministério da Educação (MEC) autorizou o funcionamento da Faculdade ESA/OAB-PE, que recebeu nota máxima da pasta. A portaria de credenciamento oficial foi assinada, nesta terça-feira (20) pelo ministro da Educação, Camilo Santana.

A faculdade oferecerá cursos de graduação na área tecnológica, com ênfase em inteligência artificial, e de gestão para atender às necessidades de qualificação da advocacia e capacitar equipes de apoio dos escritórios e funcionários para aprimorar a eficiência dos serviços jurídicos prestados à sociedade.

O primeiro curso de graduação a ser lançado é o “Curso Superior de Tecnologia em Processos Gerenciais”, oferecido na modalidade a distância (EAD). Após a assinatura da portaria, a ESA Nacional poderá certificar os seus cursos de pós-graduação.

O diretor-geral da ESA Nacional, Ronnie Preuss Duarte, está à frente da criação da Faculdade Escola Superior de Advocacia da OAB Nacional (Faculdade ESA-OAB), com o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti, e a vice-diretora geral da ESA Nacional, Luciana Gluck Paul.



“Este é mais um passo decisivo na busca pela excelência na advocacia, consolidando o compromisso da Ordem com a formação contínua e de alto nível dos profissionais do Direito”, celebra o presidente nacional da OAB, Beto Simonetti.“É uma vitória histórica para a advocacia ter a sua própria instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Buscaremos desenvolver cursos de graduação com foco nos advogados nas áreas de tecnologia, inteligência artificial e gestão”, destaca o diretor-geral da ESA Nacional, Ronnie Preuss Duarte.



FORMAÇÃO DE EQUIPES

Serão formadas equipes de apoio nas áreas de atendimento, gestão de projetos, gestão financeira, uso de sistemas judiciais e administração de escritórios. Além disso, a Faculdade ESA-OAB terá parcerias com as ESAs estaduais, oferecendo condições especiais e programas personalizados de acordo com as necessidades dos advogados.

O ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou a importância da assinatura da portaria. “Não há instituição melhor que a ESA para elevar a qualidade dos serviços prestados pelos profissionais da advocacia no Brasil. A escola obteve nota máxima, 5, atendendo a todos os requisitos de excelência. Sabemos que apenas 20% dos formados em outras instituições são aprovados no Exame da Ordem, o que reforça a relevância dessa capacitação direcionada pela OAB”, explicou o ministro.