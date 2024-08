Enem 2024: Universidade promove aulão gratuito de matemática inspirado em 'Alice no País das Maravilhas'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Uninassau, em parceria com o Vai Cair No Enem e o projeto 'A Toca', realizará neste sábado (24) um aulão preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. O evento, intitulado "Siga o Coelho", ocorrerá a partir das 9h no auditório Roque de Brito, na unidade da instituição localizada no bairro das Graças.

A aula de matemática será inspirada na temática do clássico literário "Alice no País das Maravilhas". Os estudantes terão a oportunidade de explorar o lúdico e aprender a resolver questões do Enem de maneira mais leve.

O professor Edu Coelho, responsável pela disciplina, promete uma aula inovadora. “O Vai Cair No Enem, em colaboração com o projeto 'A Toca', preparou uma aula totalmente imersiva, dentro de um universo que Alice certamente adoraria. Será uma experiência diferente de tudo o que vocês já viram”, afirma o professor.

Entre os assuntos abordados estão Geometria, Média Aritmética, Estatística, Proporcionalidade, Funções, Álgebra e muitas dicas para interpretação e resolução de questões frequentemente exigidas no Exame Nacional.

O evento é gratuito e voltado para estudantes do Ensino Médio de escolas públicas e privadas. Os interessados devem se inscrever através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrN_wy6N1rbWOOMb5deiybQCO4fw5Wk85fJAveh7Cm4VXn4g/viewform.

O Vai Cair No Enem

O Vai Cair No Enem é um projeto multimídia educacional que oferece dicas interativas para o Exame Nacional do Ensino Médio. Entre os conteúdos disponibilizados, estão questões, vídeos, enquetes, aulas completas, podcasts e notícias, todos atualizados diariamente em nosso site e na página do projeto no Instagram.