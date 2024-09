O que mais cai em matemática no Enem: 5 tópicos recorrentes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

a prova de matemática pode ser uma das mais desafiadores do Enem. Estudar àqueles assuntos que mais caem é uma ótima estratégia na reta final.

A prova de matemática do Enem acontece no segundo domingo do Exame, que neste ano será aplicado nos dias 03 e 10 de novemrbo.

À poucos meses da prova, muitos estudantes podem se desesperar e tentar "correr atrás do tempo perdido". Mas o ideal neste período é concentrar as horas de estudos nos assuntos que mais caem.

Em matemática, são exigidas capacidades de lógica, mas também de interpretação. Afinal, esta uma das principais características do Enem: questões bem contextualizadas.

Assuntos que mais caem em Matemática

Pensando de maneira estratégica, é necessário organizar o cronograma de estudos de acordo com os tópicos mais recorrentes.

A comunidade de estudos AprovaTotal realiza, anualmente análise de recorrências do exame. De acordo com a última avaliação, os principais assuntos em matemática no Enem são:

Matemática básica (33,8%);



Estatística (12,5%);



Geometria espacial (11,4%);



Geometria plana (8%);



Funções (10,8%).



1. Matemática básica

Esse tópico abrange operações fundamentais, como adição, subtração, multiplicação e divisão, além de conceitos de frações, potências e raízes.

Dominar essa base é fundamental, pois essas operações são utilizadas em questões mais complexas.

2. Estatística

Essa área exige que o candidato saiba interpretar gráficos, tabelas e diagramas, além de compreender conceitos de média, mediana, moda e desvio padrão.

A capacidade de analisar dados de forma crítica é cada vez mais valorizada no Enem.

3. Geometria espacial

A geometria espacial, presente em 11,4% das questões, testa o conhecimento sobre formas tridimensionais, como cubos, prismas e cilindros.

Os candidatos devem estar aptos a calcular volumes, áreas superficiais e compreender propriedades dessas figuras, aplicando fórmulas e conceitos em problemas práticos.

4. Geometria plana

Abrange o estudo de figuras bidimensionais, como triângulos, quadriláteros e círculos.

Saber calcular perímetros, áreas e aplicar teoremas, como o de Pitágoras, é fundamental para resolver as questões dessa área.

5. Funções

O conhecimento de funções lineares, quadráticas, exponenciais e logarítmicas, bem como a capacidade de interpretar gráficos e resolver equações, é essencial.

Esse tópico exige do candidato uma compreensão aprofundada das relações entre variáveis.

