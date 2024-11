Candidatos contam dificuldades do segundo dia de provas do Enem

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Vários estudantes que participaram do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (10) começaram a deixar o local de aplicação das provas assim que os fiscais informaram que já haviam se passado as duas horas mínimas de permanência, às 15h30. Esse é o tempo necessário para que os candidatos possam sair sem levar o caderno de questões. A prova, composta por 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza (química, física e biologia), teve duração total de 5 horas, terminando às 18h30.

Na Faculdade Uninassau, localizada no Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro, os primeiros candidatos que saíram da prova relataram que as questões de Ciências da Natureza e Matemática estavam particularmente desafiadoras. Eles expressaram dificuldades, especialmente nas disciplinas de química, física e biologia, que exigiram mais tempo e concentração para a resolução das questões.

"Ciências da natureza eu já esperava que fosse algo mais complicado até porque não é a área que eu tenha mais aprofundamento. Mas estava tranquilo de fazer. Matemática foi mais difícil. Eu quero estudar humanas, então semana passada foi mais fácil do que hoje. A de hoje como eu não sabia muito da matéria eu acabei fazendo de qualquer jeito", disse Vinicius Augusto, de 17 anos, que, com sua jaqueta flamenguista, admitiu que a final da Copa do Brasil entre Flamengo e Atlético-MG, que foi disputada durante a aplicação da prova, acabou pesando um pouco para sair mais cedo.