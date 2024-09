Assuntos que mais caem em história no Enem: 5 tópicos recorrentes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Caderno de ciências humanas e suas tecnologias é aplicado no primeiro dia do Enem. Na reta final, é preciso focar nos principais tópicos.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma das provas mais importantes para estudantes que buscam ingressar em universidades públicas e privadas no Brasil.

Exigindo uma grande capacidade de interpretação, as questões de humanas costumam ter bastante "cascas de banana".

Por isso, treinar por questões anteriores, e focar nos assuntos que mais caem é uma ótima estratégia para a reta final de estudos.

Assuntos que mais caem em história no Enem

Os temas cobrados geralmente envolvem a análise de diferentes períodos históricos, tanto no Brasil quanto no mundo, sempre conectando o passado às questões contemporâneas.

Identificar quais assuntos são recorrentes pode ser uma estratégia eficiente de estudo para o exame, ajudando a focar nos temas mais abordados.

De acordo com a Comunidade Aprova Total, que realiza análise do Exame desde 2016, os assuntos que mais caem em história no Enem são:

Brasil Colônia;



Idade Moderna;



Idade Média;



Tempo Presente;



Estado Novo e Populismo.

1. Brasil Colônia

O período colonial brasileiro é um dos assuntos mais frequentes nas questões de História do Enem.

Os temas mais abordados dentro dessa área incluem a colonização portuguesa, a economia açucareira, o tráfico de escravizados africanos e as relações entre indígenas, colonos e europeus.

As consequências da exploração colonial e a formação da sociedade brasileira nesse período também são aspectos importantes.

2. Idade Moderna

A Idade Moderna, que vai do século XV ao XVIII, é outro tema relevante. O Renascimento, as Reformas Religiosas, a Revolução Industrial e a expansão marítima europeia são assuntos que frequentemente caem no exame. O Enem também costuma focar nas mudanças políticas e sociais dessa época, como o fortalecimento do absolutismo e o surgimento do Estado moderno.

3. Idade Média

Embora a Idade Média seja muitas vezes vista como um "período de transição", sua importância para a formação da sociedade ocidental é inegável.

O feudalismo, as Cruzadas, a ascensão da Igreja Católica e a formação dos primeiros reinos europeus são assuntos frequentemente abordados no Enem.

O exame também busca destacar as transformações econômicas e culturais que ocorreram ao longo desse período.

4. Tempo Presente

O Tempo Presente inclui temas que abordam o século XX e o início do século XXI, com ênfase em eventos que ainda têm impacto no mundo contemporâneo.

O Enem frequentemente explora as duas guerras mundiais, a Guerra Fria, a descolonização da África e da Ásia e os regimes totalitários.

Além disso, crises recentes, como as mudanças climáticas e os avanços tecnológicos, também podem aparecer nas provas.

5. Estado Novo e Populismo

O Brasil do século XX, especialmente o Estado Novo (1937-1945) e o período do populismo, também é um tema recorrente no Enem.

O governo de Getúlio Vargas, as políticas trabalhistas, o crescimento industrial e as crises políticas são tópicos centrais.

O exame também pode abordar o desenvolvimento do nacionalismo e as mudanças nas relações de poder no país durante essa fase.

