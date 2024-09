Redação nota mil: filmes que podem ser utilizados no Enem 2024

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Além da escrita formal e domínio dos argumentos, a redação do Enem exige dos estudantes a capacidade de relacionar o tema com outros conhecimentos

Nem só de apostilas e questões vive o estudante. A redação do Enem é uma das maiores preocupações dos candidatos, pois a nota do texto pode impactar bastante a nota final.

Na redação do Enem, não basta apresentar um bom domínio da língua portuguesa, mas a prova exige que os candidatos atendam a cinco competências. A segunda competência pede o domínio do texto dissertativo-argumentativo e interpretação do tema, além de repertório sociocultural.

Esse repertório pode ser demonstrado de diversas maneiras, e uma delas é através dos filmes. Conheça algumas grandes produções do cinema que podem ser usadas na sua redação.

1. O Show de Truman (1998)

"O Show de Truman" é um drama que narra a vida de Truman Burbank, um homem cuja vida inteira é transmitida ao vivo para o mundo sem que ele saiba. Quando Truman começa a suspeitar da realidade ao seu redor, ele embarca em uma jornada para descobrir a verdade sobre sua existência.

O filme pode ser usado para discutir temas como manipulação midiática, realidade versus ilusão e a invasão da privacidade. Na redação do Enem, pode ilustrar como a mídia controla a percepção das pessoas e questionar os limites éticos dessa influência.

2. Que Horas Ela Volta? (2015)

"Que Horas Ela Volta?" conta a história de Val, uma empregada doméstica que trabalha para uma família rica em São Paulo. Quando sua filha, Jéssica, vem de Pernambuco para prestar vestibular, as tensões de classe e hierarquias sociais são expostas, desafiando o status quo da casa.

O longa pode ser usado para abordar questões como desigualdade social, relações de poder e mobilidade social no Brasil. É especialmente útil em temas que discutem o acesso à educação e a luta por direitos em contextos de desigualdade.

3. Central do Brasil (1998)

Clássico do cinema nacional, "Central do Brasil" acompanha a jornada de Dora, uma ex-professora que escreve cartas para não alfabetizados na estação Central do Brasil, e Josué, um menino em busca do pai. Juntos, eles atravessam o Brasil em uma tocante busca por suas identidades e raízes.

Este filme é ideal para discussões sobre exclusão social, alfabetização e os desafios enfrentados pelas populações marginalizadas no Brasil. Pode ser citado em redações que tratem da importância da educação, da solidariedade e das relações humanas.

4. Escritores da Liberdade (2007)

Baseado em uma história real, "Escritores da Liberdade" segue a trajetória de uma professora novata, Erin Gruwell, que enfrenta desafios para ensinar um grupo de alunos marginalizados em um colégio nos EUA. Com métodos inovadores, ela transforma a vida desses jovens, inspirando-os a narrar suas próprias histórias.

O filme pode ser utilizado para discutir temas como educação transformadora, desigualdade racial e o poder da escrita como forma de expressão e superação. É uma boa referência em temas que envolvam a luta por inclusão e equidade no sistema educacional.

5. Coringa (2019)

"Coringa" retrata a vida de Arthur Fleck, um homem com problemas mentais que é constantemente marginalizado e humilhado pela sociedade. Sua gradual transformação no vilão Coringa levanta questões sobre a falta de apoio social e as consequências da exclusão.

A obra pode ser usada para explorar questões como saúde mental, violência urbana e os efeitos da negligência social. Em uma redação do Enem, "Coringa" pode ilustrar como a exclusão social e a falta de apoio adequado podem levar à marginalização e à violência.