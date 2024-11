Enem 2024: repertórios de última hora para a redação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Obras clássicas e atuais podem servir de repertório cultural para a redação do Enem, garantindo argumentos sólidos na reta final de preparação

Neste domingo (3), primeiro dia de provas do Enem, milhares de estudantes terão a oportunidade de testar seus conhecimentos a fim de conquistar a tão sonhada vaga em uma universidade.

São dois dias de aplicação, sendo no primeiro dia uma das provas de maior interesse dos estudantes, por proporcionar a possibilidade real de uma nota 1000: a prova de redação.

O tema da prova é o mesmo para todos os candidatos no Brasil, entretanto, só será revelado no momento da aplicação. Tendo em vista as diversas possibilidades, os estudantes devem estar preparados para quaisquer temas.

Confira alguns repertórios socioculturais de última hora que podem ser utilizados em temáticas diversas.

O Menino que Descobriu o Vento (2019)

O filme mostra a importância da educação e da persistência em contextos de desigualdade social, além disso, pode ser utilizado em temas como inovação e sustentabilidade.

Estrelas Além do Tempo (2016)

Longa-metragem lançado em 2016, explora a luta de mulheres brilhantes que trabalhavam na Nasa mas tinham dificuldade de emergir na carreira por conta do racismo e o sexismo na década de 1960, destacando a importância da inclusão e da igualdade no trabalho.

O Conto da Aia, de Margaret Atwood

O livro já foi adaptado para a televisão e conta a história de uma teocracia em um futuro próximo. A obra questiona a liberdade e o controle sobre o corpo e a autonomia, útil para temas sobre direitos das mulheres, autoritarismo e ética.

Ensaio sobre a Cegueira, de José Saramago

Um dos clássicos da literatura contemporânea, reflete sobre a fragilidade das estruturas sociais e a falta de empatia em situações extremas, sendo aplicável a temas como solidariedade e comportamento coletivo.

Anne with an E (2017 - 2019)

Adaptação da série literária “Anne de Green Gables”, trata temas como identidade, aceitação e desigualdade de gênero, aplicável também para temas de empatia e inclusão.