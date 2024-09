Inep divulga gabaritos do Encceja 2024 e anuncia data para Resultados Individuais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

As provas do Encceja 2024, realizadas em 25 de agosto em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, exigiram questões objetivas e uma redação

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou os gabaritos oficiais das provas objetivas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024. Os resultados individuais serão disponibilizados no dia 23 de dezembro.

Os participantes podem acessar os gabaritos, organizados por área de conhecimento, no portal da Autarquia. Os arquivos incluem também o gabarito para os candidatos que utilizaram o recurso de ledor.

Para obter a certificação do ensino fundamental, os participantes realizaram provas nas seguintes áreas: ciências naturais, matemática, língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física, história e geografia. Para a certificação do ensino médio, as áreas avaliadas foram: ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, linguagens, códigos e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias.



Além das questões objetivas, foi exigida a redação. O tema da redação para quem buscava a certificação do ensino fundamental foi "O combate ao desperdício de alimentos". Já para os candidatos ao ensino médio, o tema foi "Ações para combater as notícias falsas no Brasil".

As provas do Encceja 2024 foram realizadas em 25 de agosto em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Sobre o Encceja

O Encceja é realizado pelo Inep desde 2002, e possibilita a retomada da trajetória escolar. O exame é destinado a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada. A participação é voluntária e gratuita. O exame avalia as competências, habilidades e conhecimentos adquiridos durante o processo escolar ou extraescolar.

Os resultados do Encceja são utilizados por secretarias de educação e institutos federais para certificar os participantes em nível de conclusão do ensino fundamental e médio. Além disso, o exame serve como uma referência nacional para a avaliação de jovens e adultos e contribui para a melhoria da qualidade da educação de jovens e adultos, além de fornecer dados para o desenvolvimento de estudos e indicadores sobre o sistema educacional brasileiro.