Estudantes pernambucanos participam de maratona de programação da NASA

Mais de 30 alunos do Mediotec Senac e da Faculdade Senac Pernambuco participaram, nos dias 5 e 6 de outubro, da 5ª edição do NASA Space Apps Challenge 2024, maratona de programação realizada simultaneamente em todo o mundo e promovida há 12 anos pela incubadora da agência espacial norte-americana. O evento foi realizado na unidade embarcada do Senac no Porto Digital.

O NASA Space Apps Challenge é um hackathon global anual que reúne pessoas de diversas áreas, como programadores, cientistas, designers e inovadores, para resolver desafios utilizando dados abertos da NASA e de suas agências parceiras.

Na edição deste ano, foram propostos 20 desafios para problemas enfrentados tanto na Terra quanto no espaço. Foram abordados temas diversos, incluindo desde exploração espacial até questões ambientais e sociais.

Lucca Spinelli, estudante do Mediotec Senac Recife, participou da maratona pela primeira vez. Ele fez parte da equipe Fulô de Mandacaru, que recebeu como desafio levar os ensinamentos dos ODS, da ONU, para a sala de aula.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são uma agenda global que busca, entre outras coisas, erradicar a pobreza, reduzir as desigualdades, combater a mudança climática e promover uma educação de qualidade.

A equipe de Lucca desenvolveu uma plataforma online que tem como objetivo auxiliar e conscientizar educadores e alunos sobre os ODS, impulsionando a criatividade em projetos que promovam a autonomia dos jovens.

"A plataforma permite que professores e estudantes colaborem na criação de projetos sustentáveis e tecnológicos, sempre alinhados aos ODS, além de estimular a percepção dos problemas ambientais e sociais ao redor", explica Lucca, de 18 anos. Além dele, a equipe contou com outros cinco integrantes.

Para Carlos Eduardo Soares, gestor da unidade do Senac no Porto Digital, participar do NASA Space Apps Challenge ofereceu aos estudantes a oportunidade de aprender novas habilidades, colaborar com outras pessoas e contribuir para soluções práticas que podem ser implementadas em diversos contextos.

"Os projetos não apenas mostraram inovação e criatividade, mas também têm o potencial de impactar positivamente comunidades ao redor do mundo", explica.