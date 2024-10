UFPE cai uma posição no ranking RUF, mas segue como a melhor do Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Ranking Universitário da Folha é feito anualmente, avaliando 40 cursos de universidades, centros universitários e faculdades de todo o Brasil.

As carreiras mais procuradas nas instituições com mais ingressantes no país são avaliadas em cinco eixos, exceto as graduações em direito: ensino, pesquisa, mercado de trabalho, inovação e internacionalização.

Em 2024, na décima edição, foram avaliadas 203 instituições públicas e privadas, com a Universidade de São Paulo (USP) ocupando o primeiro lugar do ranking pela oitava vez.

Universidade Federal de Pernambuco é a melhor do Nordeste

Por três edições seguidas (2018, 2019 e 2023), a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) ocupou a décima posição no ranking, estando entre as melhores universidades do país.

No ranking deste ano, a UFPE caiu uma posição e encontra-se em 11º no ranking geral. Apesar da perda de colocação, a instituição continua sendo a melhor do Nordeste, segundo o RUF.



Confira os primeiros colocados no ranking geral:

1. USP (Universidade de São Paulo)

2. Unicamp (Universidade Estadual de Campinas)

3. UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

4. UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro)

5. UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais)

6. Unesp (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho)

7. UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina)

8. UnB (Universidade de Brasília)

9. UFPR (Universidade Federal do Paraná)

10. Unifesp (Universidade Federal de São Paulo)

11. UFPE (Universidade Federal de Pernambuco)