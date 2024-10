Na reta final para o Enem 2024, professora oferece aulas gratuitas de Redação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As aulas do "Intensivão Redação Enem2024" são gratuitas e disponibilizadas online, abrangendo toda a estrutura exigida para uma boa redação

Com a proximidade do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro, os candidatos estão ajustando suas estratégias para alcançar resultados que possam garantir a aprovação no principal processo seletivo para o ingresso no ensino superior brasileiro. Para reforçar o aprendizado, a professora Ana Luíza Gilson, idealizadora do projeto "Poxa Lulu", criou um intensivo de aulas focadas nos principais tópicos para quem busca a nota máxima na Redação, uma das etapas mais desafiadoras do Exame.



As aulas estão disponíveis no canal do YouTube da educadora, que já conta com mais de 330 mil inscritos. Com ênfase nas estratégias e nos conteúdos que devem ser priorizados nesta reta final, o “Intensivão Redação Enem 2024” abrange desde a introdução e desenvolvimento textual até a argumentação, tese e conclusão, além de ensinar a forma correta de realizar a proposta de intervenção.

Segundo a professora, as aulas foram produzidas para ajudar até mesmo os candidatos que estão começando “do zero”. Com base em sua experiência, Ana Luíza ressalta que, além das técnicas de escrita, é fundamental que os candidatos desenvolvam uma estratégia emocional até a data do Exame.

“É importante continuar estudando e intensificando os tópicos mais relevantes da preparação para a Redação. Por exemplo, praticar a escrita neste momento, fazendo as devidas correções, é uma ótima estratégia. Manter a tranquilidade, evitar pensamentos negativos e interações com pessoas que cobram a aprovação de forma excessiva são fundamentais. Além disso, é essencial não se comparar com outros candidatos, pois cada pessoa tem sua própria maneira de se preparar”, alertou.

Em seu currículo, a professora possui uma das conquistas mais significativas em relação aos resultados do Enem: na edição de 2023, três de seus alunos alcançaram a nota máxima de mil na Redação.

No dia 3 de novembro, serão aplicadas as questões de Linguagens, Ciências Humanas, além da prova de Redação. Já no dia 10 do mesmo mês, durante o segundo dia de provas, os estudantes serão submetidos a quesitos de Matemática e Ciências da Natureza.