ENEM 2024: descubra, em 5 tópicos, como fazer uma redação nota mil

No Enem, a originalidade e a clareza no desenvolvimento dos argumentos são algumas das características essenciais para uma boa redação

Para alcançar a tão desejada nota mil na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024, é essencial dominar tanto o conteúdo quanto a estrutura exigidos pela prova.

A redação ideal pede um texto dissertativo-argumentativo com até 30 linhas, no qual é necessário apresentar uma tese clara, desenvolver argumentos consistentes e propor uma solução ao problema.

Aprenda, a seguir, cinco tópicos essenciais para complementar as orientações para uma redação nota mil no Enem.

1- Leitura Atenta da Proposta e dos Textos Motivadores:

O primeiro passo para uma redação nota mil é compreender totalmente o tema proposto e os textos motivadores. Esses textos servem como referência e ajudam a identificar o recorte específico do tema que o Enem deseja que você explore.

Leia cada trecho com atenção, anotando as ideias principais e refletindo sobre como elas se relacionam com o tema.

Um erro comum é ignorar os textos de apoio, mas eles são fundamentais para direcionar sua abordagem. Não se limite a resumi-los; em vez disso, use-os como ponto de partida para expandir seu próprio argumento de forma crítica e fundamentada.

Essa leitura cuidadosa garante que seu texto esteja alinhado com a proposta e demonstra que você compreendeu o contexto do tema.

2- Estrutura da Redação: Introdução, Desenvolvimento e Conclusão:

Uma redação de sucesso precisa de uma estrutura clara e bem organizada. A introdução deve apresentar o tema e o recorte que você escolheu, instigando o leitor a seguir para o desenvolvimento.

Nos parágrafos de desenvolvimento, elabore argumentos consistentes, cada um em um parágrafo separado, e organize-os de forma lógica.

Cada parágrafo deve trazer uma ideia principal, sustentada por exemplos ou argumentos que reforcem seu ponto de vista. Na conclusão, proponha uma intervenção prática que respeite os direitos humanos e seja viável.

Lembre-se de que a estrutura não é apenas um requisito formal; ela ajuda a organizar as ideias e facilita a leitura, aumentando a clareza do seu texto e demonstrando domínio sobre a construção de um argumento bem elaborado.

3- Coesão e Coerência no Texto:

Esses tópicos são elementos essenciais para uma redação nota mil, pois garantem que o texto flua de maneira harmoniosa e que as ideias se conectem de forma lógica.

A coesão é trabalhada por meio de conectivos e expressões de ligação entre frases e parágrafos, facilitando a transição entre ideias.

Já a coerência está relacionada à lógica interna do texto, ou seja, cada argumento deve fazer sentido no contexto da redação e contribuir para o desenvolvimento do tema. Evite saltos de lógica e ideias desconexas, que possam confundir o leitor.

Uma técnica útil é revisar seu texto, verificando se cada frase e parágrafo está conectado ao anterior e se há continuidade nas ideias, mantendo o leitor engajado e garantindo que sua argumentação permaneça sólida.

4- Desenvolvimento de Argumentos Fortes:

Uma das chaves para uma redação de alto nível é a construção de argumentos robustos que demonstrem um entendimento aprofundado do tema.

Em vez de afirmar ideias de forma simplista, explore as causas, consequências e nuances do assunto. Para desenvolver argumentos fortes, utilize dados e exemplos concretos sempre que possível, sustentando suas ideias com informações que comprovem sua validade.

Citar acontecimentos históricos, contextos sociais e referências acadêmicas enriquece a argumentação e mostra que seu conhecimento vai além do básico.

Esse desenvolvimento não só fortalece o seu ponto de vista, mas também demonstra ao avaliador que você é capaz de pensar criticamente e analisar a situação de maneira ampla e fundamentada.

5- Domínio da Norma Padrão da Língua Portuguesa:

O domínio da norma padrão é crucial para alcançar a nota máxima na redação do ENEM, pois a gramática e a ortografia corretas contribuem para a clareza e a formalidade do texto.

Além de evitar erros gramaticais, é importante prestar atenção na escolha das palavras, evitando repetições e vícios de linguagem. A utilização de um vocabulário apropriado e variado mostra que você tem um bom domínio do idioma e que é capaz de se expressar de forma precisa e eficiente.

A leitura constante e a prática de escrita são métodos eficazes para aprimorar sua gramática e vocabulário. Esse cuidado com a norma culta reflete um respeito ao leitor e ajuda a construir um texto mais profissional e coerente, aumentando suas chances de alcançar a nota máxima.