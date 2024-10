Assuntos que mais caem no enem: 7 tópicos de linguagens para revisar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Conheça os principais temas de linguagens abordados no Enem e saiba o que revisar de última hora para evitar o famoso "branco" na hora da prova

Mais de 4 milhões de candidatos vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos próximos domingos, 03 e 10.

Com conteúdos amplos e interdisciplinares, a prova de linguagens exige conhecimento em diversas esferas da comunicação e interpretação.

Alguns tópicos aparecem com maior frequência, são esses conteúdos que devem ser revisados a poucos dias antes da prova.

Um levantamento da comunidade AprovaTotal revela quais são esses assuntos mais recorrentes. Desde 2016, o estudo monitora as temáticas mais presentes em cada área do Enem, permitindo que os alunos organizem melhor o foco de revisão. Confira abaixo os principais assuntos de linguagens no Enem.

1. Gêneros textuais

O estudo de gêneros textuais é essencial, pois representa quase 40% da prova de linguagens.

Os gêneros abrangem diversas formas de comunicação escrita e falada, como cartas, crônicas, notícias e propagandas, cada um com suas particularidades.

Conhecer as características de cada formato é fundamental para compreender a intenção e a estrutura dos textos que aparecem na prova.

2. Introdução à língua portuguesa

Os aspectos básicos da Língua Portuguesa, como gramática e normas, aparecem com frequência na prova.

Este tópico aborda concordância, regência e uso correto das palavras, elementos essenciais para a construção textual e a interpretação.

3. Linguagem culta e coloquial

Entender as nuances entre linguagem culta e coloquial é outro ponto-chave.

A habilidade de diferenciar essas variações linguísticas conforme o contexto social é constantemente cobrada no Enem.

Saber identificar quando uma linguagem formal ou informal é adequada reforça a capacidade de análise crítica dos textos.

4. Contexto e imagens

A prova de linguagens explora o uso de imagens e seu contexto, estimulando a leitura crítica e a interpretação visual.

Cartazes, pinturas, fotografias e outras formas de arte são utilizadas para analisar como o texto e a imagem se complementam.

Este conteúdo exige do estudante a capacidade de entender a relação entre diferentes formas de comunicação.

5. Funções da linguagem

A análise das funções da linguagem, como a referencial, a conativa e a poética, é uma das bases para entender a intenção comunicativa nos textos do Enem.

Esse tópico aparece em questões que pedem o reconhecimento da função predominante em um texto e como ela influencia a comunicação.

6. Literatura contemporânea

A literatura contemporânea aparece frequentemente no Enem e abrange obras que abordam temas sociais, políticos e culturais.

Esse conteúdo exige do candidato um olhar atento sobre a sociedade atual, ajudando a interpretar como a literatura reflete questões de nosso tempo.

7. Interpretação de músicas, poemas e arte contemporânea

Interpretação de obras de arte, músicas e poemas contemporâneos são áreas de destaque na prova de linguagens.

Esses conteúdos são escolhidos para desenvolver a sensibilidade cultural e a capacidade de reflexão crítica do candidato.

O foco é entender a mensagem, o contexto e a forma de expressão das obras.

Dicas para inglês e espanhol no Enem

No Enem, o candidato escolhe entre inglês e espanhol no momento da inscrição. Independente da língua escolhida, as questões mais frequentes são voltadas para gramática e vocabulário básico.

Esse conteúdo representa uma oportunidade de ganhar pontos a mais com estudo direcionado.

Dedique um tempo para revisar verbos, tempos verbais e palavras comuns em inglês ou espanhol.

Praticar a leitura de textos curtos nos idiomas ajuda na assimilação dos principais conceitos cobrados na prova.