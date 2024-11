IFPE Afogados da Ingazeira abre inscrições para projeto de inclusão digital voltado para crianças

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Projeto Conectados, iniciativa do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) - Campus Afogados da Ingazeira que oferece cursos gratuitos de introdução à educação digital, está com uma nova versão, o Conectados Kids. Poderão participar da iniciativa, crianças que sejam alfabetizadas e estejam cursando o 4º ou 5º ano do Ensino Fundamental I, tanto da rede pública como privada.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo link: https://bit.ly/kidsconectados. As 20 vagas disponibilizadas serão preenchidas por ordem de inscrição. Pais, mães ou responsáveis precisarão anexar no formulário de inscrição seus documentos de identificação bem como o documento da criança.

As aulas vão acontecer nas segundas e quartas-feiras durante os meses de novembro e dezembro, das 13h30 às 16h30, nos laboratórios de informática do Campus, em um total de 30h.

Na próxima segunda-feira (11) será divulgada a lista de inscritos/as. Os pais, mães ou responsáveis pelas crianças listadas deverão comparecer ao Campus para uma reunião na terça-feira (12) em horário a ser divulgado.

Projeto Conectados



O Projeto Conectados é uma iniciativa que oferece cursos de introdução ao uso do computador para adultos e vem sendo realizado pelo IFPE Afogados desde 2022. As aulas são ministradas por estudantes do 6º período do curso superior em Licenciatura em Computação, sob a supervisão da coordenação do projeto. Desde o seu início, mais de 100 pessoas já participaram. Em 2024 a novidade é a abertura do curso voltada para o público infantil.

“A nossa intenção é justamente por considerar todos nós vivemos numa sociedade digital, e quanto mais cedo essa criança tiver contato com o computador, com a tecnologia e com o aprendizado da informática, mais possibilidades e oportunidades ela terá na vida”, explica a coordenadora do projeto e coordenadora do Curso de Licenciatura em Computação Maria Amélia Silva Costa.

Mais informações: lcomp@afogados.ifpe.edu.br