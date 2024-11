Parlamentar apresenta projeto de lei para garantir a realização dos intervalos bíblicos; entidades assinam carta em defesa do Estado Laico

Após a repercussão das denúncias sobre a prática de cultos religiosos nas escolas da rede pública estadual do Recife, conhecidos como 'intervalos bíblicos', a vereadora Missionária Michele Collins (PP-PE) apresentou um projeto de lei para garantir a realização desses ritos religiosos voluntários nas escolas públicas e privadas de todo o Brasil.

Na ocasião, a parlamentar estava em exercício na vaga da deputada federal Clarissa Tercio (PP-PE), que havia tirado licença para disputar as eleições municipais em Jaboatão dos Guararapes. Michele retornou ao seu mandato na Câmara de Vereadores do Recife na última sexta-feira (1º), mas o projeto segue em tramitação na Câmara dos Deputados.

A parlamentar explicou que o PL 134/2024 busca valorizar a liberdade religiosa. “O Estado laico garante a liberdade religiosa, permitindo a expressão da fé e, consequentemente, a harmonia entre Estado e religião. Portanto, qualquer tentativa de impedir isso vai contra esse princípio fundamental”, afirmou.

Michele Collins também destacou a necessidade de uma legislação específica para proteger essa liberdade. “A nossa Constituição já assegura a liberdade religiosa, mas este PL vem reforçar esse direito e garantir que ninguém interfira na relação de fé das pessoas”, enfatizou.

De acordo com o projeto, o não cumprimento da lei pode resultar em uma multa que varia de R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00. Além disso, o gestor da instituição de ensino que descumprir a norma poderá ser submetido a um processo administrativo.

Audiência Pública

Conforme a coluna Enem e Educação antecipou, o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) convocará uma audiência pública, no dia 23 de novembro, para dialogar a respeito da realização de manifestações religiosas no ambiente escolar.

O assunto veio à tona após o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado de Pernambuco (Sintepe) apresentar relatos sobre os cultos evangélicos realizados nas dependências de escolas estaduais, em espaços públicos e sem a participação de outras crenças. Essa prática ocorre, inclusive, a partir da organização dos próprios alunos, sem a orientação ou supervisão dos funcionários das escolas.

No dia 14 de outubro, o sindicato emitiu uma nota afirmando que é favorável e defende o Ensino Religioso nas escolas estaduais "garantindo o respeito a todas as crenças e religiões, em acordo com o que diz a Constituição Federal, a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e o Currículo de Pernambuco".

"O ensino religioso deve assegurar o respeito à diversidade cultural e religiosa, vedadas quaisquer formas de proselitismo, sendo baseado nos princípios da liberdade, da solidariedade, da justiça, do respeito à dignidade das pessoas, da promoção do bem comum de todos e do combate a qualquer preconceito e discriminação", declarou o Sintepe em comunicado.

Entidades assinam carta de apoio

Quase 70 instituições, entidades sindicais, acadêmicas, movimentos sociais, partidos políticos e parlamentares redigiram e divulgaram a "Carta em Defesa da Escola Laica e Contra a Discriminação de Credo e Religião". Trata-se de um manifesto em favor da laicidade do Estado brasileiro e dos espaços públicos, incluindo das escolas públicas.

"Em um país com um dos maiores quantitativos populacionais do mundo, formado a partir da influência de povos tão diversos, a laicidade do Estado é, antes de tudo, uma garantia democrática. Nesse contexto, a educação toma contornos fundamentais para a promoção de uma sociedade que compreenda a multiplicidade das formas de expressão religiosa no país, sem privilegiar nenhuma religião ou manifestação de credo no espaço educativo", diz a carta.

As entidades também criticam os parlamentares por "generalizar" eventos isolados para "desqualificar a escola pública". Para as entidades que assinam a carta, ocorrências como brigas ou atividades que não dizem respeito ao ambiente escolar, não são regra, mas sim, exceções que ocorrem de forma isolada e que são tratadas de forma pedagógica pelas escolas, o que não traduz o ambiente cotidiano da escola.

Confira o documento na íntegra:

Carta em defesa da escola laica e contra a discriminação de credo e religião

A Constituição Federal prevê a laicidade do Estado Brasileiro. Isso garante que as instituições públicas não devem pautar suas atividades sob o prisma da religião, muito menos atuar com o intuito de privilegiar determinado credo. A Carta Fundamental do nosso país busca possibilitar a diversidade de crenças, promovendo um ambiente plural e inclusivo para o povo brasileiro. Em um país com um dos maiores quantitativos populacionais do mundo e formado a partir da influência de povos tão diversos, a laicidade do Estado é, antes de tudo, uma garantia democrática. Nesse contexto, a educação toma contornos fundamentais para a promoção de uma sociedade que compreenda a multiplicidade das formas de expressão religiosa no país, sem privilegiar nenhuma religião ou manifestação de credo no espaço educativo.

Um ambiente educacional democrático deve ser promotor da diversidade cultural, ideológica, artística, religiosa, a partir dos parâmetros contidos na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 9394/1996), na BNCC (Base Nacional Curricular Comum, 2018) e no currículo que rege a educação estadual.

No estado democrático de direito, a administração pública deve ser regida pelos princípios legais e constitucionais da legalidade, impessoalidade, entre outros. Assim como a escola pública não pode favorecer partidos políticos nem campanhas eleitorais, não pode favorecer e abrigar nenhum templo religioso.

O ambiente educacional deve proporcionar um espaço de discussão crítica, no qual o conjunto de estudantes seja capaz de compreender e refletir sobre a pluralidade dos temas, inclusive aqueles concernentes à pluralidade religiosa. Esta conduta não deve se confundir, de maneira alguma, com proselitismo religioso, que restringe o debate a uma doutrina específica, exclui perspectivas dissonantes e, ao invés de promover um espaço acolhedor, gera conflitos e tensões no ambiente escolar.

É por acreditarmos em uma educação crítica, inclusiva, fundada na garantia de um Estado Laico, que nos solidarizamos ao SINTEPE (Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação de Pernambuco) e repudiamos os ataques de uma parcela conservadora do Legislativo deste estado, que, numa tentativa de ofuscar o debate sobre o que está garantido pela Constituição Federal do Brasil, cria uma tensão que busca impor a perspectiva de uma religião e nega o direito individual de crenças e religiosidade.

Por fim, ressaltamos que são os parlamentares de ultradireita que difamam as estudantes e os estudantes da Rede Estadual de Pernambuco, utilizando-se de casos isolados, generalizam e desqualificam a escola pública. A política praticada por estes deputados não soluciona os problemas reais que impossibilitam uma educação de qualidade como: merenda saudável, climatização, infraestrutura das unidades e valorização das trabalhadoras e dos trabalhadores. Desaprovamos a violenta estigmatização contra a juventude no Estado de Pernambuco.

Continuaremos vigilantes e combativos na luta por uma educação de qualidade socialmente referenciada para todas as pessoas!

Assinam esta Carta:

- CNTE – Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação

- CUT – Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras de Pernambuco

- ACEB – Associação Classista de Educação e Esporte da BahiaA

- CTP – Rede de Articulação da Caminhada dos Terreiros de Pernambuco

- ADUFERPE – Associação dos Docentes da Universidade Federal Rural de Pernambuco

- Ágora Espírita

- ANPAE – Associação Nacional de Política e Administração da Educação

- Articulação AIDS de Pernambuco

- Cátedra Paulo Freire-UFPE

- Centro das Mulheres do Cabo

- Coletivo Estudantil Futuro em AçãoColetivo Manguezal

- Coven Wicca RMR – Grupo Wicca da Região Metropolitana do Recife

- CPLP-SE Confederação Sindical Educação dos Países de Língua Portuguesa

- CRB4 – Conselho Regional de Biblioteconomia da 4ª Região

- Centro Paulo Freire Estudos e Pesquisas

- Deputada Estadual de Pernambuco Dani Portela (Psol)

- Deputada Estadual de Pernambuco Rosa Amorim (PT)

- Deputado Estadual de Pernambuco João Paulo (PT)

- Favela pelo BemFEE-PE – Fórum Estadual de Educação de Pernambuco

- FNPE – Fórum Nacional Popular de Educação

- FETRAB – Federação dos Trabalhadores Públicos do Estado da Bahia

- Fórum de Mulheres de Pernambuco

- Fórum de Diálogos da Diversidade Religiosa em Pernambuco

- Fórum Interreligioso de Pernambuco

- GESTOS – Soropositividade, Comunicação e Gênero

- Grêmio Estudantil Geração Consciente

- Grito dos Excluídos e Excluídas - Recife-PE

- MNCP/PE – Movimento Nacional das Cidadãs Posithivas-PE

- Movimento LGBT Leões do Norte

- Movimento Nós na Criação Abya Yala – Núcleo Nós na Criação Recife

- MST – Movimento Sem Terra Regional Itaparica

- MTC – Movimento de Trabalhadores Cristãos

- NEIMFA – Núcleo Educacional Irmãos Menores de Francisco de Assis

- Núcleo Educação e Espiritualidade do Programa de Pós-graduação em Educação da UFPE

- Padre Marcelo Barros

- Para Todos-PE – Coletivo Para TodosPastor Josias Vieira Kaeté

- Pastoral Social da Diocese de Floresta

- PT - Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras – Camaragibe

- PT - Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras – Petrolândia

- PT - Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras – Olinda

- PSOL - Partido Socialismo e Liberdade – PE

- Rede Brasileira de Direitos Humanos-PE

- Rede das Mulheres de Terreiro de Pernambuco

- Rede das Mulheres Negras de PernambucoRIOZEN Brasil

- RNP+PE - Rede Nacional das Pessoas que vivem com HIV e AIDS Núcleo Pernambuco

- SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

- SETED-PT – Setorial de Educação do Partido dos trabalhadores e das trabalhadoras-PE

- SIMPERE – Sindicato Municipal dos Profissionais de Ensino da Rede Oficial do Recife

- SIMPMOL – Sindicato dos Professores da Rede Municipal de Olinda

- SINDPROME – Sindicato dos Professores da Rede Municipal da Escada

- SINDPRORI – Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal de Ribeirão-PE

- SINPECON – Sindicato dos Profissionais da Educação da Rede Pública Municipal do Condado

- SINPROMG – Sindicato dos Profissionais da Educação do Município de Goiana

- SINPROJA – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município do Jaboatão dos Guararapes

- SINPROME – Sindicato dos Profissionais Municipais de Educação de Araçoiaba, Buenos Aires, Paudalho e Tracunhaém

- SINPEC – Sindicato dos Professores do Município do Cabo de Santo Agostinho

- SINSPI – Sindicato dos Servidores Públicos de Igarassu

- SINTEI – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Ipojuca-PE

- SINTEP-PB – Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras em Educação do Estado da Paraíba

- SINTESJE – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Município de São José do Egito

- PESTR – Sindicato dos Trabalhadores Rurais – Petrolândia-PE

- UBES – União Brasileira dos Estudantes Secundaristas

- UEP – União dos Estudantes de Pernambuco

- Uiala Mukaji Sociedade das Mulheres Negras de Pernambuco

- UMES – União Metropolitana das e dos Estudantes Secundaristas de Pernambuco

- UNICAP – Licenciatura em Ciências da Religião

- UNICAP – Programa de Pós-graduação em Ciências da - Religião

- UniFAFIRE - Centro Universitário Frassinetti do Recife

- Vereadora do Recife Liana Cirne (PT-PE)