Última Fase do Enem 2024: Dicas de professores para o desempenho nas provas de Matemática e Ciências da Natureza

Segundo o Inep, a divulgação do gabarito das provas do Enem ocorrerá em 20 de novembro e o resultado final será conhecido em 13 de janeiro de 2025

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 chega à sua última fase neste domingo (10), quando os candidatos enfrentarão uma intensa maratona de cinco horas de prova. Neste dia, serão aplicadas as questões das áreas de Matemática e Ciências da Natureza, desafiando os estudantes a demonstrarem todo o conhecimento adquirido ao longo do ano.

A prova, que representa um importante passo para quem almeja o ingresso no Ensino Superior, exigirá dos participantes não só preparo acadêmico, mas também resistência e foco durante o período de aplicação.

No primeiro dia, os candidatos prestaram provas de Linguagens, Ciências Humanas (história, geografia, filosofia e sociologia) e redação e houve abstenção de 26,6%, dos mais de 4,3 milhões de inscritos este ano.

De acordo com o Inep, a divulgação do gabarito das provas do Enem ocorrerá em 20 de novembro e o resultado final será conhecido em 13 de janeiro de 2025.

O professor de Matemática e coordenador pedagógico do Colégio Saber Viver, Ricardo Berardo, orienta os estudantes de que, para alcançar seus objetivos em qualquer concurso ou vestibular, é fundamental considerar três pilares.

“O primeiro deles é o conhecimento, que representa o esforço e a dedicação ao estudo durante todo o ensino médio. O segundo pilar diz respeito à estratégia para resolver a prova, o que envolve os simulados feitos para testar aspectos como o tempo disponível. E, por fim, o terceiro pilar, que é crucial neste momento, é o cuidado com o emocional. Muitas pessoas são extremamente competentes, mas não conseguem colocar em prática o que estudaram devido à ansiedade”, destaca o professor.

Matemática

Sobre os pontos de atenção na prova de Matemática, Berardo destaca que os estudantes devem estar cientes de que ela abrange todas as competências e habilidades exigidas no edital. "Com isso, o candidato já pode se preparar adequadamente, sabendo exatamente o que irá enfrentar", afirma o professor.

Entre os tópicos que costumam cair com frequência na prova estão questões sobre escala, razão e proporção, além de geometria — que corresponde à competência 2 e representa de 30% a 40% do exame. "A parte de funções é sempre muito presente, especialmente funções afim e quadrática. Também é comum a presença de questões sobre probabilidade. Portanto, são temas clássicos e recorrentes em todas as edições do Enem", explicou o docente.

Física

A professora de Física da Escola Técnica Estadual (ETE) Dom Bosco, Maria de Fátima, destaca a importância de os alunos ficarem atentos ao tema de Energia, que é fundamental em vários tópicos da Física, como Ondulatória, Termologia e Eletricidade. "Tudo envolve Energia", enfatizou ela.

Na véspera da prova, a professora recomenda que os estudantes busquem revisões mais leves, como jogos, quizzes, aulões descontraídos e leituras de reportagens, apenas para recapitular o conteúdo. "Este não é o momento de aprender novos tópicos, mas de revisar o que já foi estudado", aconselhou a docente.

Biologia

Em Biologia, o professor do Colégio Saber Viver, Alan Barros, reforça que o momento atual deve ser de consolidar o aprendizado, mas sem sobrecarregar os estudantes. Na hora da prova, ele recomenda uma estratégia que consiste em responder primeiro as questões mais fáceis, o que pode ajudar a ganhar confiança.

No entanto, o professor alerta que, na prova de Ciências da Natureza, é fundamental que os candidatos estejam atentos ao comando de cada questão. "Às vezes, ao começar lendo o texto, o estudante pode cair no chamado 'distrator'. Por isso, se ele primeiro foca no comando da questão e só depois visita o texto, fica mais fácil identificar a alternativa correta", explicou Barros.

Química

Para o professor de Química da ETE Dom Bosco, Rodrigo Avelino, é essencial que, nesta etapa final de preparação, os alunos priorizem o autocuidado: descansar adequadamente, dormir o número de horas necessárias, se alimentar corretamente, se hidratar e, principalmente, acreditar em sua capacidade.

"Se vocês, alunos, tiverem a mente tranquila e disposição, aproveitem para revisar os conteúdos que apresentam mais dificuldade e aqueles que são mais recorrentes na prova", orientou o docente.

Em relação à disciplina de Química, Avelino destaca que os alunos devem ficar atentos à parte de Química Orgânica, especialmente ao tema Reações Orgânicas. Além disso, ele aponta que outros tópicos de Química, relacionados à questões ambientais, também costumam cair com frequência na prova.