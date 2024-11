Segundo dia do Enem: tudo que você precisa saber antes da prova

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Tire suas dúvidas sobre o segundo dia do Enem 2024, com tudo o que você precisa saber sobre horários, regras e materiais permitidos

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) chega ao seu segundo dia de aplicação neste domingo (10) com mais de 4 milhões de inscritos em todo o país.

Após o primeiro dia de provas, que apresentou uma taxa de abstenção superior a 26%, o foco se volta para os candidatos que farão a prova neste domingo.

A prova é a principal forma de ingresso no ensino superior no Brasil e exige atenção às regras e horários, bem como uma boa organização para evitar qualquer imprevisto.

Neste segundo dia, os participantes responderão às questões de Ciências da Natureza e Matemática, além de uma redação.

O que saber para o segundo dia de Enem; confira abaixo dúvidas comuns

Quem faltou no primeiro dia pode fazer a prova no segundo?

A resposta é sim. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo Enem, permite que o candidato vá, mas apenas para autoavaliação.

Isso porque, para utilizar a nota nos programas como Sisu, Fies e Prouni, precisa ter comparecido aos dois dias.



Quem pode pedir a reaplicação do Enem?

A reaplicação do Enem pode ser solicitada por candidatos que faltaram no primeiro dia de provas devido a problemas de saúde, como doenças infectocontagiosas (por exemplo, tuberculose, influenza, covid-19, entre outras).

Além de situações logísticas que prejudicaram a aplicação das provas, como falhas na infraestrutura do local de exame ou problemas técnicos nos equipamentos fornecidos.

Para solicitar a reaplicação, o candidato deve acessar a página do participante e registrar o pedido até cinco dias úteis após o último dia da prova.

É necessário apresentar documentos comprobatórios da condição que impediu a participação no exame, como atestados médicos ou outros documentos oficiais.

Que horas pode sair com o caderno de provas?

De acordo com as regras do Inep, o candidato pode deixar a sala de aplicação somente após duas horas do início da prova, ou seja, 15h30.

Para levar o caderno para casa, só com 30 minutos antes do fim da prova, ou seja, 18h.

Até que horas vai a prova?

O horário de término da prova do segundo dia está fixado para as 18h30.

O segundo dia do Enem possui uma duração total de 5 horas.

Quando sai o gabarito oficial?

O gabarito oficial do Enem 2024 será divulgado no portal do Inep na quarta-feira da próxima semana, dia 20 de novembro.

Quando sai a nota/resultado?

O resultado final do Enem 2024, com as notas de cada área do conhecimento e da redação, será disponibilizado no dia 13 de janeiro de 2025

O acesso às notas ocorrerá por meio da página do participante.

Pode levar calculadora?

Não. A utilização de calculadora, bem como qualquer outro eletrônico, é proibida durante a realização do Enem. O regulamento do exame estabelece que os candidatos devem resolver as questões de Matemática sem o auxílio desse recurso.

Pode levar lápis e borracha?

Não. Apenas caneta preta de fabricação transparente.

Pode levar mochila?

Sim. A mochila pode ser levada, mas deve ser colocada embaixo da cadeira do participante, de forma organizada, sem bloquear a passagem.

