Biologia no Enem: professora indica 5 assuntos para focar na reta final

O Enem acontecerá nos dias 03 e 10 de novembro. No caderno de Ciências da Natureza, a biologia é destaque no número de questões.

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2024 está cada vez mais próximo. Com provas marcadas para os dias 03 e 10 de novembro, o exame teve cerca de 5 milhões de inscritos, segundo informações do Ministério da Educação.

O caderno de Ciencias da Natureza e Matemática e suas Tecnologias são aplicados no segundo domingo. Nesta etapa, é cobrado conhecimento dos estudantes em física, química, biologia, além da matemática

Biologia é a disciplina que mais aparece, podendo estar presente em cerca de 17 à 19 questões das 45 totais. Por isso, nesta reta final, o ideal é se preparar com os assuntos que mais caem.

Como estudar?

Com pouco tempo até novembro e um exame com 90 questões por dia, estudar todo o cronograma pode ser um desafio.

A professora de biologia Joseane Menezes trabalha há mais de 10 anos com estudantes do ensino médio e garante que a melhor forma de estudar é por provas anteriores.

"O ideal é estudar por questões de provas anteriores. Então, a gente dá uma média dos últimos cinco anos e estuda pelas questões. E assim vai por análises de itens. Então, por que essa está certa? Por que está errada? Essa é a melhor forma de estudar no geral", afirma.

Quais assuntos de biologia estudar para o ENEM

De acordo com a professora, os tópicos mais recorrentes em biologia no ENEM nos últimos anos são os seguintes:

Ecologia



Biotecnologia



Bioenergética



Fisiologia humana



Citologia

Ecologia

Segundo Joseane, ecologia é um tema recorrente no ENEM, especialmente tópicos relacionados à poluição das águas.

Um dos processos mais abordados é a eutrofização, que envolve o enriquecimento de corpos d'água com nutrientes, resultando em proliferação excessiva de algas e consequente degradação do ecossistema.

Outro conceito importante é a biomagnificação, que se refere ao aumento da concentração de substâncias tóxicas, como pesticidas, ao longo da cadeia alimentar.

Biotecnologia

Dentro da biotecnologia, os assuntos que mais caem incluem transgênicos e clonagem.

Transgênicos, organismos geneticamente modificados para incluir genes de outras espécies, são amplamente discutidos em questões sobre biotecnologia.

A clonagem, embora também relevante, é frequentemente relacionada à botânica. "Se for para escolher um, é melhor focar nos transgênicos", aconselha a bióloga.

Bioenergética

Bioenergética, que estuda os processos de produção e utilização de energia pelos organismos, é outro tema crucial.

Respiração celular é o conteúdo mais cobrado, sendo essencial para a compreensão de como as células produzem energia.

Além disso, fermentação também é importante, mas a respiração celular tem prioridade.

Fisiologia Humana

Na fisiologia humana, imunologia é o tópico mais recorrente, principalmente em questões relacionadas à produção e funcionamento das vacinas.

A importância da imunologia está ligada à sua relevância prática e atualidade, especialmente no contexto de saúde pública.

Citologia

A citologia pode ser "caixinha de surpresas" segundo Menezes. Apesar de ser um dos assuntos que mais caem, abrange uma vasta gama de conteúdos.

A professora destaca os "cromossomos" como tópico mais recorrente.

