Com calendário atípico, UFPE inicia semestre na próxima segunda (11)

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) começa, na próxima segunda-feira (11), o semestre letivo 2024.2 para todos os cursos de graduação, incluindo os oferecidos em modalidade presencial e a distância.

A retomada das aulas será acompanhada por cerimônias de abertura, que acontecem nos três campi da instituição: Recife, Vitória e Caruaru.

Para o semestre atual, a UFPE segue um período intervalado, que vai funcionar assim:

11/11 - início das aulas

22/12 - pausa para recesso de fim de ano

26/01/2025 - retorno do recesso de fim de ano

As aulas são interrompidas para além das festas de fim de ano, por conta do recesso obrigatório dos servidores públicos no mês de janeiro.

Ou seja, o período letivo será finalizado no primeiro trimestre do ano que vem.

Calendário atípico

Em 2020, com a suspensão total das atividades acadêmicas presenciais, a instituição precisou reorganizar o ano letivo.

O semestre 2020.1 em março foi interrompido e apenas cinco meses depois, em agosto, teve início um período suplementar online, chamado de 2020.3.

Quando o período letivo foi retomado, foi necessário ajustar a duração dos semestres para cerca de três a quatro meses, em vez dos tradicionais seis meses.

Em alguns anos, chegaram a ocorrer três períodos letivos em um mesmo ano, exigindo dos professores a condensação de conteúdos extensos em menos tempo.

"Tem sido muito complicado, porque você estudar um assunto que você via em seis meses, você estudar em três meses é muito difícil. Já passei por situações em que os professores faziam de tudo, mas não conseguiam dar o assunto completo", relata Maria Fernanda, 24, estudante de Direito da UFPE.

Além da pandemia, as Universidades Federais de todo o País entraram em greve neste ano, de abril à julho. Na UFPE, o último dia oficial de paralisação oi dia 03 de julho, o que somou mais um período de atraso no calendário.

Apesar da compreensão de que a pandemia foi inevitável e que a greve por parte dos servidores já era esperada, os estudantes não deixam de sentir o impacto.

Eduarda França, 24, estudante de Odontologia da instituição, destaca que para quem cursa saúde, a dificuldade é grande. "Sinto uma lacuna e insegurança nos procedimentos, já que Odonto exige muita prática. Temos que fazer mais clínicas e provas em menos tempo."

Aulas em novembro e recesso em janeiro

Apesar das mudanças e dificuldades, o período intervalado agrada alguns estudantes.

“Pra mim seria pior se a gente tivesse que começar as aulas em janeiro, que todo mundo tá de férias e só a gente tendo aula, aí pra mim é tranquilo", destaca Thays Silva, aluna de Engenharia de Produção.

De acordo com a instituição, a organização do calendário acadêmico em formato intervalado é uma maneira de garantir que o período letivo contemple o recesso e respeite as necessidades dos alunos e funcionários da instituição.

Cerimônias de boas-vindas

Os eventos de recepção aos alunos e servidores seguem o cronograma específico para cada campus da UFPE: