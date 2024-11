Sisu 2025: Confira os pesos e e notas mínimas para o ingresso nos cursos de graduação da UFPE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) divulgou, nessa segunda-feira (18), a resolução que definie os pesos das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 que serão utilizadas para o ingresso nos cursos de graduação apartir do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2025.

De acordo com a instituição de ensino superior, a nova regulamentação apresenta os critérios específicos para cada curso, priorizando áreas do conhecimento relevantes para a formação acadêmica e profissional.

Conforme a resolução, os pesos atribuídos às disciplinas variam de acordo com as exigências e competências demandadas por curso. Por exemplo, áreas como Exatas e Engenharias têm maior peso em Matemática e Ciências da Natureza, enquanto cursos como Direito e Ciências Sociais dão mais ênfase às notas de Ciências Humanas e Linguagens.

"Os pesos têm como objetivo alinhar o perfil dos ingressantes às demandas específicas de cada área, garantindo maior aderência entre as habilidades prévias dos estudantes e as competências esperadas na graduação", explicou a UFPE.

Gabaritos e resultado final

Na última quinta-feira (14), o Ministério da Educação, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), disponibilizaram o gabarito e os Cadernos de Questões do Enem.

De acordo com o Inep, uma questão foi anulada na prova de Ciências da Natureza. Com isso, ela não será considerada para o cálculo da proficiência dos participantes. A seguir, é possível conferir o número da questão em cada um dos cadernos:

- Verde: Questão 124;

- Cinza: Questão 100;

- Azul: Questão 129;

- Amarelo: Questão 102.

Balanço Enem 2024

Nesta edição, o Enem registrou um aumento no número de inscritos em nível nacional, com mais de 4,32 milhões de candidatos, um crescimento em relação aos 3,93 milhões de 2023 e aos 3,47 milhões de 2022.

Além disso, a taxa de comparecimento neste ano superou a dos dois anos anteriores, tanto no primeiro quanto no segundo dia de provas. No total, 3,15 milhões de alunos (73,4%) compareceram à primeira aplicação do exame em 2024, uma ligeira alta em relação aos 71,9% registrados em 2023. No segundo dia, 2,98 milhões de estudantes realizaram as provas.

Segundo o MEC, os resultados finais estarão disponíveis no dia 13 de janeiro de 2025.