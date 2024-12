Provas do SSA 1 e SSA 2 acontecem neste domingo (8); confira as orientações

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Neste domingo (8), serão aplicadas as provas do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da Universidade de Pernambuco (UPE). Pela manhã, 28.011 candidatos inscritos farão os testes do SSA 1, voltados para alunos do 1º ano. À tarde, será a vez de 20.364 candidatos do SSA 2, que estão no 2º ano, realizarem suas provas.

É importante que os estudantes fiquem atentos ao horário das provas. Para o SSA 1, os portões abrem às 7h e fecham às 8h, com o início da prova marcado para às 8h15. A saída dos candidatos será permitida a partir das 11h15, e a seleção se encerrará às 12h15.

Já os candidatos do SSA 2 farão suas provas das 14h30 às 18h30, com o acesso aos prédios liberado entre 13h15 e 14h15. A saída será permitida a partir das 17h30.

Expectativa dos candidatos

Daniel Damulakis, aluno do Colégio Saber Viver, fará a primeira fase do SSA e, apesar de reconhecer que não será uma prova fácil, afirmou que está tranquilo. "É claro que vão ter questões mais fáceis e outras mais difíceis, mas, de modo geral, é uma prova para a qual nos preparamos o ano todo, com assuntos correspondentes ao que estamos estudando", explicou.

Para Daniel, é importante que os candidatos iniciem a série de avaliações da UPE buscando uma boa nota já na primeira fase. "Não diria que precisa ser a melhor nota, mas algo acima da média, para você se sentir inspirado e animado para os próximos anos e um pouco mais tranquilo também", afirmou.

Arthur Duque Guedes, estudante da Escola Técnica Estadual (ETE) Ginásio Pernambucano, também realizará o SSA 1 neste domingo. "Não fiz o Enem como treineiro, mas ao longo do ano participei de várias olimpíadas científicas, tanto nacionais quanto estaduais, e tenho certeza de que elas vão me ajudar muito no SSA. Elas cobram assuntos mais complexos, que exigem raciocínios mais elaborados. Por isso, acredito que terei um bom desempenho", afirmou Arthur.

Já Luana Lucena, aluna do Colégio Saber Viver, está se preparando para realizar as provas da segunda fase do SSA. Ela destacou que a pressão por um bom desempenho persiste, especialmente para superar a média obtida no ano anterior, mas acredita que as questões deste ano estarão melhor contextualizadas.

"Achei a prova de Linguagens do ano passado muito mal elaborada, porque tinha questões com múltiplas interpretações e outras descontextualizadas. Essa não foi uma impressão só minha; professores e colegas também fizeram essa observação. Minha expectativa é de que, este ano, a prova seja melhor elaborada", disse Luana.

Miguel Rodrigues de Oliveira, estudante da ETE Ginásio Pernambucano, também fará o SSA 2 e tem focado nas matérias em que encontra mais dificuldade. Ele acredita que ter realizado o Enem, mesmo com o vestibular da UPE sendo mais conteudista, ajudará na preparação para os próximos domingos de prova.

"O Enem me ajudou tanto a estudar quanto a treinar o tempo para resolver as questões, já que o tempo disponível é praticamente o mesmo. Isso faz com que a gente fique mais atento ao horário", concluiu Miguel.

Composição das provas

Neste domingo, tanto os candidatos do SSA 1 quanto do SSA 2, irão responder a 45 questões distribuídas entre as áreas de conhecimento de Linguagem e suas Tecnologias e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Já no dia 15 de novembro, os candidatos das duas fases também vão responder a 45 (quarenta e cinco) questões distribuídas entre as áreas de conhecimento de Matemática e suas Tecnologias e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias.

A diferença principal, segundo edital, é que as questões das provas da segunda fase versarão sobre conteúdos programáticos dos organizadores curriculares que compõem a formação geral básica que constitui o Ensino Médio, a partir do ano de 2023. Enquanto as questões das provas da primeira fase versarão sobre conteúdos programáticos dos organizadores curriculares que compõem a formação geral básica que constitui o Ensino Médio, a partir do ano de 2022.



Itens obrigatórios



Cartão de inscrição: Deve ser apresentado para acesso ao local de prova. O documento pode ser exibido em formato digital, acessível na página do processo seletivo com o login e a senha cadastrados na inscrição.



Documento de identidade oficial com foto: Também pode ser apresentado no formato digital.



Caneta: Azul ou preta, para preenchimento do gabarito.



Lápis grafite: Permitido apenas para resolver as questões (o gabarito deve ser preenchido com caneta).



Itens permitidos



Alimentos e bebidas: Água, suco e lanches são permitidos, desde que embalados para consumo individual. O consumo será feito no próprio assento, durante a realização da prova.



Aparelhos eletrônicos (com restrições): Telefones celulares e outros dispositivos podem ser levados, mas devem estar desligados antes de entrar na sala.



Restrições importantes



Aparelhos eletrônicos: Devem ser colocados em embalagens porta-objetos fornecidas pelos fiscais e mantidos lacrados durante toda a prova.



Penalidade: Caso o celular ou qualquer equipamento eletrônico seja ligado durante a prova, mesmo sem interferência do candidato, ele será eliminado do processo seletivo.

Seguir essas orientações é essencial para evitar problemas e garantir tranquilidade durante o exame.