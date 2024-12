Pernambuco abre inscrições para 9.900 vagas em Escolas Técnicas Estaduais para 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) abriu, nesta terça-feira (10), as inscrições para o processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (ETEs). Em 2025, serão ofertadas 9.900 vagas em 30 cursos técnicos na forma de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional em jornada integral.

Podem participar do processo seletivo estudantes que vão cursar o primeiro ano do ensino médio. As vagas estão disponíveis em 56 ETEs espalhadas pelo Recife e nas regiões do Agreste, Sertão e Zona da Mata. Alguns dos cursos técnicos ofertados são Administração, Logística, Farmácia, Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Energia Renovável, Nutrição e Dietética, Rede de Computadores, Segurança do Trabalho e Teatro.

Os interessados devem se inscrever pelo site www.educacao.pe.gov.br até o dia 15 de dezembro. O processo seletivo será realizado em etapa única constituída de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

A avaliação será realizada entre os dias 17 e 30 de dezembro e será constituída de 20 questões de múltipla escolha, abrangendo os conteúdos relativos às disciplinas de língua portuguesa e matemática. O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 08 de janeiro.

Para outras informações, os interessados podem entrar em contato por meio do telefone (81) 3183-9863/3183-9831.

Expansão do ensino técnico

Pernambuco possui atualmente 56 escolas técnicas espalhadas pelo estado. No entanto, segundo o secretário de Educação Alexandre Schneider, até o fim de 2026, serão inauguradas mais 15 novas unidades nesse modelo de ensino, além da transformação de outras unidades em escolas técnicas, de acordo com a demanda das próprias comunidades.

A ideia, segundo o titular da pasta, em entrevista à Rádio Jornal, no dia 21 de novembro, é alinhar a formação com as vocações regionais, que foram identificadas por meio de uma pesquisa realizada em parceria com o instituto Itaú Educação e Trabalho, para que essa formação possa virar emprego para os estudantes.

Outro ponto considerado pela gestão estadual como um avanço significativo na qualificação técnica e profissional, é a inclusão de um quinto itinerário no currículo das escolas regulares já a partir de 2025.

"Isso permitirá que os estudantes escolham uma trilha técnica, com a possibilidade de obter uma certificação ao final do curso. A ideia é que esse modelo prepare os jovens para o mercado de trabalho, caso desejem seguir diretamente para a atuação profissional", disse o secretário.

Cronograma



Período de inscrição dos candidatos - 10/12 a 15/12/2024

Realização das provas objetiva - 17/12/2024 a 30/12/2024

Período de Revisão das Provas - 02 e 03/01/2025

Recursos da Prova - 02 e 03/01/2025

Resultado geral - primeira classificação - 08/01/2025

Período de matrícula - primeira classificação - 09/01/2025 a 13/01/2025

Segunda classificação (1.º remanejamento) - 15/01/2025

Período de matrícula - segunda classificação - 16 e 17/01/2025

Terceira classificação (2.º remanejamento) - 21/01/2025

Período de matrícula – terceira classificação - 22 e 23/01/2025

Quarta classificação (3.º remanejamento) - 27/01/2025

Período de matrícula – quarta classificação - 28 e 29/01/2025

Quinta classificação (4.º remanejamento) - 31/01/2025

Período de matrícula – quinta classificação - 03 e 04/02/2025

Início das Aulas - 05/02/2025

*Com informações da Superintendência de Comunicação da SEE-PE