Recife abre concurso público para 400 vagas de Agente de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial (AADEE)

O AADEE é o profissional que trabalha no apoio aos estudantes com deficiências ou transtornos, inclusive TEA (Transtorno do Espectro Autista)

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação, lançou nesta terça-feira (10), o edital do concurso público para o cargo efetivo de Agente de Apoio ao Desenvolvimento Escolar Especial (AADEE). Esses profissionais têm um papel fundamental no acompanhamento e suporte de crianças com deficiência ou transtornos, incluindo aquelas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

O certame oferece 400 vagas e as inscrições poderão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br), responsável pela organização do processo seletivo. O período de inscrições ficará aberto até o dia 6 de janeiro de 2025.

O certame está destinado a candidatos que tenham concluído o nível médio. A remuneração inicial bruta para um AADEE é de R$ 1904,23. Será acrescida ao vencimento a gratificação de apoio ao desenvolvimento escolar especial, no percentual de 20% sobre o vencimento básico, nos termos do Art. 7º da Lei Municipal nº 19.060/2023.

Também será observado para esses servidores o Plano de Cargos, Carreira, Desenvolvimento e Vencimentos. Além da prova prevista no certame, para o cargo é exigido exame psicotécnico.

Funções e edital

São funções do AADEE, apoio às atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência. Além disso, atua em todas as atividades escolares que forem necessárias, em todos os níveis e modalidades de ensino.

O edital e o link de inscrição também estarão disponíveis no Portal da Educação do Recife (www.portaldaeducacao.recife.pe.gov.br) e no Conecta Recife. As provas estão previstas para o dia 09 de fevereiro.

“São profissionais que vão trabalhar com crianças com deficiência. A rede municipal tem uma demanda muito grande de AADES e a gente precisa atuar para garantir uma escola ainda mais inclusiva. A gente convoca cada um e cada uma para fazer parte desse concurso, para integrar o quadro de servidores da Secretaria de Educação do Recife, trabalhando com uma área tão nobre e importante”, destacou o prefeito João Campos, ao lado do secretário de Educação, Fred Amâncio.

A espera de novas convocações

No dia 4 de novembro, ao anunciar a abertura do processo de matrículas para alunos novatos na rede municipal do Recife, o secretário de Educação Fred Amâncio afirmou que a prefeitura convocará até o final deste ano novos professores e auxiliares de Desenvolvimento Infantil (ADIs), conforme o cadastro de reserva dos concursos públicos da Rede Municipal de Ensino realizados em 2023 e 2024.

"Para essa ampliação de vagas, a gente deve chamar agora no final ano, para 2025, tanto de professores como de ADIs, mas não considerando a necessidade atual. E sim, essa ampliação da Rede Municipal de Ensino, pois o volume de professores atende à demanda vigente", afirmou Fred Amancio, na ocasião.

Em dezembro do ano passado, a Prefeitura do Recife nomeou mil novos professores aprovados no concurso público da Rede Municipal de Ensino do Recife.

O certame, o maior já realizado pela capital pernambucana, contemplou os cargos de Professor I (Educação Infantil e Anos Iniciais) e Professor II (Anos Finais), nas disciplinas de Artes, Ciências, Educação Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa e Matemática.

Já em junho deste ano, a gestão fez a convocação de mais 330 novos docentes - sendo 300 vagas destinadas para Professor I, e 30 para Professor II.

No caso do cargo de Auxiliar de Desenvolvimento Infantil (ADI), o último concurso público feito pela Secretaria de Educação do Recife foi realizado há cerca de dez anos. O novo certame foi lançado neste ano, diante da expansão da oferta de vagas em creches. Foram 300 vagas para ADI e 40 vagas para Nutricionista.