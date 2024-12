Comissão de Justiça da Alepe rejeita veto do Governo e defende isenção da taxa no vestibular da UPE para estudantes da rede pública

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

De autoria do deputado Jarbas Filho, o projeto foi aprovado em duas votações no plenário, no mês passado, após tramitar por cinco comissões da Casa

A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ) da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) rejeitou, por unanimidade, o veto do Governo do Estado ao Projeto de Lei Nº 1071/2023,que propõe a isenção da taxa de inscrição do vestibular seriado da Universidade de Pernambuco (UPE), confirmando a constitucionalidade da matéria.

O projeto, de autoria do deputado Jarbas Filho (MDB), foi aprovado em duas votações no plenário, no mês de novembro, após tramitar por cinco comissões da Casa, incluindo a própria CCLJ. Agora, o veto segue para análise em plenário, mas ainda não há previsão de quando ele entrará na pauta de votação. Os parlamentares estaduais entram em recesso nesta sexta-feira (20), retornando apenas em fevereiro de 2025.

O deputado Waldemar Borges (PSB), relator do projeto, votou pela sua constitucionalidade. Os deputados João Paulo Lima (PT), Mário Ricardo (Republicanos), Rodrigo Farias (PSB) e Romero Albuquerque (União) acompanharam o parecer do relator.

Durante a discussão, Jarbas Filho reafirmou a importância do projeto: “O impacto financeiro não pode se sobrepor ao impacto social. Estamos oferecendo a mais de 290 mil estudantes da rede estadual a oportunidade de tentar ingressar em uma universidade tão importante como a UPE. Esse é um projeto da Assembleia Legislativa, não apenas de Jarbas Filho, e esta votação demonstrou a coerência desta comissão”, declarou o parlamentar.

Impacto financeiro

A governadora Raquel Lyra (PSDB) havia vetado o projeto de lei que garantiria a todos os alunos da rede estadual de ensino a isenção da taxa de inscrição para a realização da prova do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) da UPE.

"A decisão pelo veto ao projeto do deputado Jarbas Filho se baseou em vício de inconstitucionalidade do texto, que causa despesa aos cofres públicos sem apontar a origem dos recursos, gerando um impacto financeiro de cerca de R$ 17 milhões", explicou o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, na ocasião.

Segundo uma nota técnica da Universidade de Pernambuco, a aprovação do PL teria "sensível impacto financeiro" para a instituição, destacando ainda que, neste ano, 63.443 alunos se inscreveram para a realização das provas, sendo que 27.213 (42,89% do total) já se beneficiam da gratuidade.

Diante da repercussão, o Governo de Pernambuco se comprometeu em criar um grupo de trabalho para discutir o acesso dos alunos da rede estadual de ensino ao Sistema Seriado de Avaliação. O grupo terá representantes do Poder Executivo, da UPE e do Legislativo.

Além disso, contará com membros das secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação; Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional; Educação e Esportes; Fazenda; Controladoria-Geral do Estado e a Procuradoria Geral do Estado, também participarão.