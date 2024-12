Quando abre o Sisu 2025? Confira datas importantes da seleção

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com o edital já disponível, o MEC reforça a importância de que os candidatos leiam atentamente as regras e prazos para evitar contratempos

O Ministério da Educação (MEC) publicou o edital que regulamenta o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para o ano de 2025.

O documento, divulgado nesta quinta-feira (26), detalha o cronograma, critérios de participação e novidades do processo seletivo, que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior de todo o país.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, entre os dias 17 e 21 de janeiro de 2025.

O resultado da chamada regular será divulgado no dia 26 de janeiro, permitindo que os candidatos aprovados sigam com as matrículas no período estipulado.

Quem pode se inscrever no Sisu 2025?

Para participar, é necessário que o candidato tenha:

Concluído o ensino médio;

Realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2024;

Obtido nota superior a zero na redação.

Aqueles que declararam ter participado do Enem na condição de treineiros, ou seja, com o intuito de autoavaliação, não poderão se inscrever.

Na edição de 2025, haverá apenas uma etapa de inscrições para todas as vagas disponíveis ao longo do ano.

Isso significa que os candidatos terão uma única oportunidade para concorrer às vagas de cursos cujas aulas começam tanto no primeiro quanto no segundo semestre.

A distribuição das vagas por semestre dependerá exclusivamente da classificação do estudante. O edital está disponível no Diário Oficial da União.

Como funciona o processo de classificação?

A classificação dos candidatos no Sisu será feita com base no desempenho obtido no Enem 2024.

Inicialmente, todos concorrem pela modalidade de ampla concorrência. Posteriormente, é aplicada a reserva de vagas para os candidatos contemplados pela Lei de Cotas.

As vagas reservadas levam em conta critérios como renda familiar, deficiência, e pertencimento a grupos sociais historicamente desfavorecidos, como pretos, pardos, indígenas e quilombolas.

A proporção das vagas segue os dados atualizados do Censo 2022, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Confira o cronograma:

Calendário do Sisu 2025 - Reprodução/MEC

Lista de espera

Os candidatos que não forem selecionados na chamada regular ainda terão a oportunidade de manifestar interesse em participar da lista de espera.

Esse processo estará disponível entre 26 e 31 de janeiro de 2025, também pelo Portal Único de Acesso.

As instituições participantes podem utilizar a lista de espera durante todo o ano para preencher vagas que não forem ocupadas inicialmente.

