Material Escolar: Procon-PE divulga lista de itens que não podem ser solicitados pelas escolas

Janeiro é um mês de férias, mas também o momento em que pais e responsáveis por crianças e adolescentes se organizam para a compra de material escolar. A lista de materiais é um ponto fundamental, e os consumidores devem estar atentos para garantir que não sejam solicitados itens indevidos pelas instituições de ensino.

Para auxiliar nessa tarefa e evitar problemas durante as compras, o Procon-PE, órgão vinculado à Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Prevenção à Violência (SJDH), divulgou uma nota técnica com o objetivo de orientar os consumidores durante o período de matrículas e aquisições de materiais escolares.

O documento foi elaborado com base nas principais reclamações recebidas de estudantes e responsáveis, relacionadas a práticas adotadas por instituições de ensino.

Entre os problemas mais recorrentes estão a cobrança de taxas indevidas, a retenção de documentos devido à inadimplência, a devolução de valores pagos após o cancelamento de matrícula, taxas substitutivas de eventos e a lista de materiais exigidos para entrega.

"Orientamos pais e responsáveis a, ao identificarem qualquer irregularidade em solicitações que estejam em desacordo com a lista, procurarem primeiro a escola. Caso a instituição se recuse a corrigir os materiais solicitados, é necessário acionar o Procon", explicou o secretário-executivo de Justiça e Direitos do Consumidor, Anselmo Araújo, em entrevista à coluna Enem e Educação.

"Se a escola não atender ao pedido de retirada do item, será convocada para uma audiência no Procon", acrescentou o secretário. Ele também alertou que, caso a cobrança irregular persista, a unidade de ensino estará sujeita à aplicação de multas.

Itens que não podem ser solicitados

Confira a relação de itens que não podem ser solicitados pelas instituições de ensino, conforme o Código Estadual de Defesa do Consumidor (Lei N° 16.559/2019):

Álcool (líquido e/ou em gel)

Argila

Bolas de isopor

Brinquedos e jogos em geral, incluindo de praia (baldes, etc.), miniaturas (carros, aviões, construções, bonecos, etc.)

Copos, pratos, talheres, guardanapos, etc. descartáveis

Cordão e linha

Elastex

Fitas decorativas

Fitilhos

Lã

Livros de plástico para banho

Material de higiene (papel higiênico, escova de dentes, pasta de dentes, sabonete, shampoo, condicionador, lenços descartáveis, etc.)

Materiais de expediente (carimbos, cartuchos, toners, tintas recarregáveis, CD-R, DVD-R, pen drive, ou qualquer dispositivo correspondente; colas, inclusive coloridas; envelopes, fitas adesivas, giz, grampeadores e grampos; marcadores permanentes para quadro branco; resma de papel ofício, sulfite, A4, branco ou colorido, em qualquer gramatura; pastas classificadoras e seus plásticos e papéis correspondentes; pincéis atômicos; entre outros)

Material de limpeza geral (detergente, esponja de limpeza, desinfetante, lustra-móveis, sabão em barra, sabão em pó, flanelas, sacos plásticos em geral, etc.)

Medicamentos

Palitos de dente (para churrasco)

Papel para enrolar balas



Pregadores de roupas

Produtos de construção civil (tinta, pincel, argamassa, cimento, rejunte, trincha/espátula, etc.)

TNT



"O que estamos solicitando às escolas é que verifiquem a legislação para não cobrarem produtos de uso coletivo, pois esses itens já estão incluídos nos custos da escola. Quando a instituição define a mensalidade, produtos como material de construção e papel A4 já devem estar embutidos no valor apresentado", explicou Anselmo Araújo.

Além disso, conforme as normas, as instituições de ensino fundamental, médio e superior são obrigadas a emitir documentos de transferência de seus alunos a qualquer momento, independentemente da situação de inadimplência. No entanto, o Procon-PE destaca que é importante que os consumidores fiquem atentos aos prazos estabelecidos pelas instituições para essas solicitações.